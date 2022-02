Lieberknechts Motto: Weiter nerven und "oben festkletten"

Seit drei Spielen ist der SV Darmstadt 98 ohne Sieg. In diesem Jahr haben die Lilien überhaupt nur eine Partie gewonnen. Trotzdem fährt Trainer Torsten Lieberknecht als Tabellendritter am Samstag (Anpfiff 20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) zuversichtlich zum Tabellen-14. Dynamo Dresden.

Lieberknecht verwies darauf, dass seine Mannschaft besser dastehe als zum gleichen Zeitpunkt in der Hinrunde. Da hatte man nach einem schwierigen Start aus den ersten sechs Spielen zwei Punkte weniger geholt.

"Aber es gibt eben Zyklen in einer Saison, die man gerade in der 2. Liga hat", konstatierte der 48-Jährige. Die Anwesenheit der anderen Mannschaft mache das Spiel eben manchmal auch ein bisschen komplizierter, zitierte Lieberknecht eine Fußballer-Binsenweisheit. Trotzdem sei es schwer, seine Mannschaft zu schlagen. "Ich glaube, dass wir eine nervige Truppe sind, uns nicht abschütteln lassen und oben festkletten", sagte Lieberknecht.

Gegner Dresden sei ein sehr laufstarkes Team, das jedes Spiel rund 120 Kilometer auf die Uhr bringe. Dazu verfüge die Mannschaft über schnelle Spieler und könne mit den erwarteten rund 10.000 Fans eine enorme Wucht entfalten, wenn man sie spielen lasse. "Das ist eine Aufgabe, die wir sehr respektvoll angehen wollen", erklärte der Lilien-Coach.

Verschiedene Optionen als Kempe-Ersatz

Verzichten muss er auf Tobias Kempe, der in der Partie gegen Hansa Rostock die fünfte gelbe Karte gesehen hatte. Das ist für den früheren Dresdner Kempe bedauerlich, aber auch für die Lilien. Denn der torgefährliche Routinier traf sowohl beim 1:0 im Hinspiel gegen Dresden wie auch am vergangenen Spieltag beim 1:1 gegen Rostock. Wer ihn ersetzen wird, ließ Lieberknecht am Freitag noch offen. "Da gibt es mehrere Möglichkeiten", meinte er.

Nemanja Celic, Fabian Schnellhardt oder Clemens Riedel seien Optionen für die Sechserposition, auf der Kempe in dieser Saison oft gespielt hatte. In der vergangenen Partie hatte Kempe jedoch in vorderster Front gespielt. Ob Aaron Seydel dort nach seinem glücklosen Auftritt gegen Rostock wieder eine Chance in der Startelf erhalten wird, ist offen.

Möglich ist auch, dass die beiden bislang erfolgreichsten, aber seit sieben Spielen torlosen Angreifer Luca Pfeiffer und Phillip Tietz wieder in der Startformation stehen. "Letzte Woche habe ich ja mal den einen oder anderen überrascht. Lasst euch morgen auch mal überraschen", sagte Lieberknecht grinsend.

Honsak muss durchs Fegefeuer

Rückendeckung von Lieberknecht erhielt Mathias Honsak nach seinem unglücklichen Auftritt gegen Rostock und dem Unmut bei einigen Fans darüber. Zum einen habe es noch immer Szenen gegeben, in denen Honsaks Können aufgeblitzt sei. Zum anderen sei es wichtig, dass ein junger Spieler auch mal durch so eine Situation durch müsse und man ihn nicht auswechsle, um ihn zu schützen. Auch Honsak habe natürlich das Murren einiger Fans mitbekommen. Es mache einen Spieler stabiler, wenn er "durch das gefühlte Fegefeuer" gehe und lerne, damit umzugehen.