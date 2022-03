Lieberknechts Motto: "Punkten, punkten, weitermachen"

Als Tabellenzweiter empfängt der SV Darmstadt 98 den 1. FC Heidenheim. Dabei stellt sich für Trainer Torsten Lieberknecht vor allem die Frage, wer die Rolle von Defensivabräumer Klaus Gjasula übernimmt.

Das laufstärkste und luftstärkste Team der Liga - für Trainer Torsten Lieberknecht vom SV Darmstadt 98 ist der kommende Gegner 1. FC Heidenheim (Freitag,18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) "immer das starke Brett", das man jede Saison bohren müsse. Auf die Tabelle blicke man trotzdem nicht: "Punkten, punkten, weitermachen und hoffen, dass du einen Dreier einfährst", sagte der Coach am Donnerstag.

Gegen den Tabellensiebten muss Lieberknecht auf Defensivabräumer Klaus Gjasula verzichten, der nach der zehnten Gelben Karte gesperrt ist. Weil Tobias Kempe nach abgesessener Gelbsperre wieder dabei ist, wäre es eine Option, dass er die Gjasula-Position im defensiven Mittelfeld übernimmt. Mit Fabian Schnellhardt, der gegen Dresden eine ordentliche Partie geboten hat, könnte er die Doppelsechs bilden. Doch ganz so einfach stellt sich die Situation für Lieberknecht nicht dar.

Zum einen deutete der Coach an, dass man wie schon mehrfach in dieser Saison nur mit einer Sechs spielen könne. Zum anderen müsse man mit Blick auf die Stärke Heidenheims im Luftzweikampf überlegen, ob man auf dieser Position körperlich große Spieler dagegensetze. Nemanja Celic und Clemens Riedel seien zwei Optionen.

Pfeiffer und Tietz angeschlagen

Wieder im Mannschaftstraining ist Innenverteidiger Lasse Sobiech nach überstandenen Sprunggelenkproblemen. Der Routinier mache einen guten Eindruck, sagte Lieberknecht. Leichte Blessuren aus dem Dresden-Spiel haben Patric Pfeiffer (Muskulatur) und Phillip Tietz (Schulter) davongetragen. Hinter ihren Einsätzen stehe jedoch nur ein kleines Fragezeichen, sie hätten jedoch am Mittwoch mit der Mannschaft trainiert.

Lob für Isherwood

Dass er sowohl gegen Hamburg als auch gegen Dresden Innenverteidiger Thomas Isherwood ausgewechselt hat, wollte Lieberknecht nicht als Indiz dafür werten, dass der Schwede um seinen Platz in der Startelf bangen müsse. Isherwood mache "einen sensationell guten Job". Er würde Isherwood keine Pause geben aufgrund von Leistungen, die ihm nicht gefallen hätten. Allerdings habe man in der Hinterhand mit Riedel oder Jannik Müller Spieler, die gerade in der Spieleröffnung andere Akzente setzen könnten.

Lieberknecht würde Ukraine-Flüchtlinge bei sich aufnehmen

Der Ukraine-Konflikt ist auch beim SV Darmstadt 98 ein beherrschendes Thema: So werden beim Heidenheim-Spiel Sach- und Geldspenden für die betroffenen Menschen gesammelt. Es sei wichtig, bei diesem Thema etwas aktiv zu machen, sagte Lieberknecht. Deswegen seien seine Familie und er auch dazu bereit, Flüchtlinge bei sich zu Hause aufzunehmen. "Bei der Familie Lieberknecht stehen die Türen offen für jeden Flüchtling", erklärte er. "Wenn wir etwas machen können, dann ist das das Mindeste."