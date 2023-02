Lieberknechts Devise: Von der Eintracht lernen

Nach knapp einer halben Stunde war der SV Darmstadt 98 am Dienstag auf dem besten Weg, dem Lokalrivalen ein Bein zu stellen. Die individuelle Klasse von Eintracht Frankfurt war letztlich aber eine Nummer zu groß.

"Spiel verloren, Derby verloren, im Pokal ausgeschieden - das hört sich erstmal nicht so gut an", resümierte Marcel Schuhen nach der 2:4-Niederlage am späten Dienstagabend in den Katakomben des Waldstadions. "Ich bin enttäuscht über die Niederlage, das ist ja klar. Aber auf der Art und Weise, wie wir gerade in der ersten Halbzeit gespielt haben, können wir für weitere Spiele aufbauen", fuhr der Torhüter fort.

Schuhens Worte spiegelten die Stimmungslage der Lilien recht treffend wider. Auf der einen Seite stand die Enttäuschung, auf der anderen der Realismus. Es spielte schließlich der Zweitligatabellenführer beim Champions-League-Achtelfinalisten. "Wir wissen alles einzuschätzen", sagte Trainer Torsten Lieberknecht, der sich speziell über das Verhalten seiner Defensivakteure vor dem zweiten und dritten Gegentreffer ärgerte. "Das waren geschenkte Tore. Die Eintracht hat da die Klasse, diese Fehler auszunutzen."

Mir ist das so viel lieber, als wenn wir nur Lang-Holz spielen. Marcel Schuhen

Schuhen konnte der Art und Weise der Gegentore sogar etwas Positives abgewinnen. "Grundsätzlich entstehen solche Situationen und Fehler wie bei den Gegentoren, wenn man mutig spielt. Das ist völlig normal. Und mir ist das so viel lieber, als wenn wir nur Lang-Holz spielen. Da würden wir dann nur hinterherlaufen, und es wäre noch schwieriger. Ich mache da niemandem einen Vorwurf", betonte der 30-Jährige.

"Wenn wir ein Spiel verlieren, dann wollen wir es auf unsere Weise verlieren"

So dauerte es nur etwas mehr als ein paar Minuten, ehe Schuhen nach seinem Eingangsstatement, als er das Negative betrachtete, auf die positiven Aspekte der Derbyniederlage schaute. "Das Wichtigste war, dass wir mutig und mit Freude spielen. Und das war so. Wir haben uns nicht hinten mit einer Sechserkette eingemauert, sondern sind nach dem 0:1 wieder zurückgekommen und sogar in Führung gegangen. Das zeigt unsere Einstellung. Wenn wir ein Spiel verlieren, dann wollen wir es auf unsere Weise verlieren: dass wir dabei alles gegeben haben, wie die gesamte Saison über. Wir haben uns nichts vorzuwerfen. Und ich denke auch, dass jeder, der Lilien-Fan ist, mit einem stolzen Gefühl nach Hause fahren kann."

"Was macht die Eintracht, was uns vielleicht noch etwas fehlt?"

Lieberknecht machte sich derweil mit Gedanken auf den Heimweg, was sein Team künftig besser machen könne. Die Elf von Oliver Glasner bot dafür speziell in der Offensive genug Anschauungsmaterial. "Was macht die Eintracht, was uns vielleicht noch etwas fehlt? Da kann man ja auch als Trainer über den Tellerrand hinausblicken und schauen, wo wir lernen können", sagte der 49 Jahre alte Chefcoach und hatte speziell die "Positionierung" im Blick.

Nächste Saison kann sich im Derby zeigen, ob der Lerneffekt erfolgreich war. Macht Lieberknecht mit seinem Team im Liga-Alltag nämlich so weiter, treffen sich die beiden hessischen Klubs in der 1. Liga wieder. Mit einem Sieg gegen Braunschweig am Sonntag (13.30 Uhr) können die 98er den nächsten Schritt dafür gehen. Gegen die "wahre Eintracht", wie der langjährige Braunschweiger Lieberknecht mit einem Grinsen am Dienstag erwähnte. Die Frankfurter Eintracht wird's ihm verzeihen - die steht ja im Viertelfinale.