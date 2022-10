Lieberknecht wundert Ansetzung - Seydels Bolzplatz-Erinnerung

Der SV Darmstadt 98 steht im Achtelfinale des DFB-Pokals, weil der Zweitliga-Spitzenreiter am Dienstagabend dem großen Favoriten aus Mönchengladbach erfolgreich ein Bein stellte. Torsten Lieberknecht blickte dennoch sorgenvoll voraus.

An der Spitze der 2. Bundesliga lässt Darmstadt 98 aktuell seine Fans von der Rückkehr ins Oberhaus träumen. Und der Fußball, den die Lilien am Dienstagabend über weite Strecken zeigten, war fraglos bundesliga-reif. Mit Blick auf den nicht gegebenen Elfmeter, der besonders im Gladbacher Lager für Verärgerung sorgte, sagte Lieberknecht in der ARD: "An solchen Abenden braucht man auch ein bisschen Glück."

Verdient sei das Weiterkommen dennoch. "Wir hatten die besseren Torchancen, wir waren sehr mutig, hoch im Pressing und sind ins Risiko gegangen", lobte Darmstadts Trainer. "Wir wollten den Zuschauern was bieten." Das taten die Lilien definitiv mit erfrischendem Offensivfußball und leidenschaftlicher Arbeit gegen den Ball. Weil es Lieberknecht bei seinen Stationen in Braunschweig und Duisburg vergönnt geblieben war, hatte er es sich "persönlich gewünscht, gegen einen Großen weiterzukommen". Dass das am Ende klappte, sorgte für "Gänsehaut" beim 49-Jährigen.

Doch worüber hatte sich Lieberknecht eigentlich derart nach dem Ausgleichstreffer geärgert? Der SVD-Coach hatte hier das Gespräch mit Referee Robert Schröder gesucht, weil der Ball bei Marvin Friedrichs initialem Freistoß womöglich noch minimal gerollt war. Mit Blick auf die TV-Bilder schmunzelte der Pfälzer aber: "Vielleicht habe ich mich zu sehr darüber aufgeregt."

Einen besorgten Blick voraus warf Lieberknecht auf das anstehende Ligaspiel gegen Holstein Kiel bereits am Freitagabend (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker). "Sechs Stammspieler fehlen, dazu ist Christoph Zimmermann heute früh ausgefallen", so der gebürtige Bad Dürkheimer, den aber besonders die Ansetzung wurmt: "Es ist schon eine Wucht, dass wir da am Freitag nochmal ran müssen."

Seydel nostalgischer Blick zurück

Ob der Matchwinner aus dem DFB-Pokal dann dabei sein wird, steht in den Sternen. Der von enormem Verletzungspech geplagte Aaron Seydel war nach 74 Minuten eingewechselt worden, hatte in Minute 79 das goldene 2:1 erzielt und war fünf Minuten später verletzungsbedingt schon wieder ausgewechselt worden. Mit dick bandagiertem Oberschenkel sprach der schlaksige Angreifer bei "Sky" von einem "besonderen Fest gegen einen höherklassigen Gegner".

Sein entscheidender Treffer ließ Seydel nostalgisch zurück. "Für sowas ist man als Kind auf den Bolzplatz gegangen. Um sowas zu erleben, um solche Siege zu feiern", gestand der 1,99-Meter-Hüne, der nach dem "Ziehen im Oberschenkel" ein paar Tage Pause ankündigte.

Auch angesichts der Darmstädter Verletzungssorgen trat Seydel auf die Euphoriebremse. "Man weiß, wie schnell es gehen kann", so der Hesse. "Wir haben die letzten Tage ein paar Spieler verloren." Im Kollektiv wollen die Lilien das auffangen - und gegen Kiel möglichst die Tabellenführung verteidigen.