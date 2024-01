Lieberknecht: "Wir suchen einen Stürmer vom Format Kalajdzic ..."

Der SV Darmstadt 98 ist auf der Suche nach einem großen, kopfballstarken Angreifer. Trainer Torsten Lieberknecht lässt nichts unversucht.

Aus dem Darmstädter Trainingslager in El Saler (Spanien) berichtet Moritz Kreilinger

Zum Abschluss des Trainingslagers wurde es Torsten Lieberknecht ganz einfach gemacht. Welche Stürmer bietet er im Testspiel gegen Holstein Kiel auf? Die zwei einzigen fitten waren Luca Pfeiffer, der kurz vor Spielende den Anschlusstreffer zum 1:2-Endstand gegen den Zweitligaspitzenreiter erzielte, und der erst 18-Jährige Fabio Torsiello.

Die Ausfallliste ist lang: Fraser Hornby, Braydon Manu und Aaron Seydel hatten die Reise nach Valencia gar nicht erst mit angetreten. Oscar Vilhelmsson, Matthias Honsak und Tim Skarke waren zwar mit in Spanien, verpassten aber aufgrund diverser Kleinigkeiten eine Vielzahl der Trainingseinheiten. Lieberknecht fand für die drei die schöne Bezeichnung, sie seien "alternativ einsetzbar". Soll heißen: Wenn es gar nicht anders geht, wären ein paar Minuten drin. Selbstverständlich ein Risiko, das in einem Testspiel nicht eingegangen wird. Gerade das Fehlen von Top-Torjäger Skarke (6 Ligatore) machte sich bemerkbar: "Uns hat die Schnelligkeit gefehlt, um in die Tiefe zu kommen."

Eine echte Kante wird gesucht

Ganz unabhängig von der aktuellen Verletztenliste steht ein Stürmer auf der Einkaufsliste in diesem Winter ganz oben. Bis auf Skarke war die Ausbeute nämlich recht mau. Je ein Treffer gelangen Pfeiffer, Vilhelmsson und Honsak. Gesucht wird ein echter Stoßstürmer: kopfballstark sollte er sein und hoch anspielbar, um Bälle fest zu machen. Ein Anforderungsprofil, das ein Ex-Bundesliga-Spieler voll ausfüllt. Der steht sogar unmittelbar vor der Rückkehr nach Deutschland. Es geht sogar nach Hessen, nur eben zum etwas größeren Nachbarn aus Frankfurt. Die Rede ist von Sasa Kalajdzic.

"Er hat uns abgesagt, das kann ich sagen", berichtete Lieberknecht am Samstag. Nein, größenwahnsinnig sind sie in Darmstadt nicht geworden. Aber fragen kostet ja nichts. "Ich hatte Kontakt mit ihm, aber relativ schnell gemerkt, dass wir von den Mannschaften, die ihn holen wollen, nicht die größten Chancen haben", fügte Lieberknecht grinsend an. "Aber es hat sich bedankt für das Interesse."

Der Neue muss ins Budget passen

"Aber an Kalajdzic sieht man, welches Format wir suchen", fuhr der Coach fort. Keine Sorge, immer noch kein Größenwahn. Denn der zweite Teil des Satzes ist der Relevante: "Zumindest, was die Größe angeht, die wir suchen." Dass dieses Unterfangen auch eine Klasse unterhalb des aktuell noch für die Wolverhampton Wanderers in der Premiere League kickenden 2-Meter-Mannes schwierig wird, ist allen bewusst. "Wir werden alles versuchen, um das zu bekommen, was bei uns reinpasst", betonte Lieberknecht. Der Neue muss in den Kader und den Geldbeutel passen.