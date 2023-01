Lieberknecht: "Wir bleiben der Jäger nach Punkten"

Nach zweieinhalb Monaten Winterpause ist die Vorfreude auf die Rückrunde bei Trainer Torsten Lieberknecht groß. Zum Auftakt wartet jedoch ein harter Brocken und auch im Kader gibt es noch die eine oder andere Baustelle.

In der Rolle des Außenseiters fühlt sich der SV Darmstadt 98 wohl - und wenn man schon keine anderen Teams verfolgen kann, muss man sich eben ein anderes Ziel suchen. "Wir bleiben der Jäger nach Punkten", sagte Trainer Torsten Lieberknecht am Donnerstag. Zum Rückrundenstart kann die Mannschaft den Jagdinstinkt gleich untermauern. Dann kommt nämlich im SSV Jahn Regensburg die einzige Mannschaft ans Böllenfalltor, gegen die die Lilien in dieser Saison keinen Punkt geholt haben. Das 0:2 am ersten Spieltag war die bislang einzige Niederlage.

Darmstadt hat eine ordentliche Vorbereitung absolviert, in fünf Spielen keine Niederlage kassiert und dabei den amtierenden rumänischen Meister CFR Cluj und den Schweizer Spitzenklub Young Boys Bern geschlagen. Nur mit dem Toreschießen wollte es nicht so recht klappen. Gerade acht Tore gelangen. Dass der Verein gerne noch einen Stürmer holen würde, haben die Verantwortlichen mehrfach betont. Bislang verlief die Suche jedoch erfolglos.

Kein neuer Stürmer bis Samstag

Zum Rückrundenstart am Samstag wird es laut Lieberknecht auch keinen neuen Stürmer geben. Er konzentriere sich auf die vorhandenen Stürmer im Kader. "Die Jungs, die da sind, sind jetzt die wichtigsten", sagte der Lilien-Coach. Ansonsten gelte mit Blick auf den gewünschten Neuzugang: "Wenn es passt, passt es. Wenn nicht, dann bleiben wir dabei." Lieberknecht nannte Phillip Tietz und Braydon Manu, dazu Oscar Vilhelmsson, Mathias Honsak, Magnus Warming und Fabio Torsiello als Optionen für den Angriff.

Honsak als gefühlter Neuzugang

Allerdings ist Tietz von den Genannten die einzige gelernte Sturmspitze mit Zweitliga-Erfahrung. Manu hat seine Stammposition auf den Flügeln, ebenso wie Honsak und Warming, wobei die beiden letzteren zudem aus langen Verletzungen kommen. Honsak, der die komplette Hinrunde wegen Rückenproblemen verpasst hat, sei "gefühlt ein Neuzugang". Vilhelmsson (19) und Torsiello (17) brauchen noch Zeit. Bei U-19-Spieler Torsiello sieht Lieberknecht zudem "eine noch schwankende Entwicklung". Man sehe sein großes Talent, er müsse aber vor allem noch mehr Ruhe vor dem Tor gewinnen.

Seydels Rückkehr ungewiss

Keine Option für die nächste Zeit ist laut Lieberknecht Angreifer Aaron Seydel (Sehnenanriss im Oberschenkel), der sich wie Klaus Gjasula und Patric Pfeiffer aktuell in der Reha befindet. Am besten sehe es bei Gjasula (Adduktorenprobleme) aus. Pfeiffer trainiere nach seinem Zehenbruch mit einem laufunterstützenden Gerät auf dem Laufband. Grundsätzlich gehörten solche Verletzungen im Profifußball eben dazu. "Wir können nicht mit Wattebäuschchen um uns werfen, damit wir heil durch die Trainingswoche kommen", sagte Lieberknecht.

Eine Rückkehr Pfeiffers hänge auch vom persönlichen Schmerzempfinden des Spielers ab. Sollte Lieberknecht gegen Regensburg mit Dreierkette spielen lassen, wäre Clemens Riedel erster Anwärter auf die vakante Position in der Innenverteidigung. Etwas Sorgen bereitet zudem Außenbahnspieler Matthias Bader. Er habe sich am Mittwoch im Training am Sprunggelenk verletzt. Bader habe sich mit Blick auf seinen Einsatz optimistisch gezeigt, die Verletzung werde aber noch im MRT abgeklärt.