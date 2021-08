Lieberknecht will keinen Aktionismus bei Transfers

Mit einem Sieg im Heimspiel gegen Hannover 96 will sich Trainer Torsten Lieberknecht mit dem SV Darmstadt 98 in die Länderspielpause verabschieden. Personell entspannt sich die Situation zunehmend. Dass in den nächsten Tagen noch ein weiterer Spieler kommt, ist laut Lieberknecht eher unwahrscheinlich.

Darmstadts Trainer Torsten Lieberknecht hat personell wieder neue Alternativen. Getty Images