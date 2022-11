Lieberknecht: "Warum bekommt er überhaupt den Hinweis"?

Für seltene Einigkeit gegnerischer Teams sorgte das Unparteiischen-Gespann beim Donnerstagabendspiel in der 2. Liga zwischen dem 1. FC Magdeburg und dem neuen Herbstmeister SV Darmstadt 98.

Was war passiert? Beim Stand von 0:0 in der umkämpften Begegnung stoppte FCM-Verteidiger Cristiano Piccini, der offenkundig Sorge hatte, dass Darmstadts Marvin Mehlem an ihm vorbeizieht, den Ball knapp vor dem eigenen Strafraum mit der Hand und schob ihn dann vor seinen Körper, um ihn für den Gegenspieler unerreichbar zu machen. Eine Unsportlichkeit, die Referee Wolfgang Haslberger sofort mit der Gelben Karte ahndete.

Tobias Kempe stand bereits beim Freistoß, als der Unparteiische nach Rücksprache mit VAR Michael Bacher plötzlich anzeigte, sich die Szene doch selbst noch einmal auf Video ansehen zu wollen. Dies tat er, nahm anschließend die Gelbe Karte gegen Piccini zurück und zeigte stattdessen die Rote Karte.

Titz: "Gab eigentlich gar keine Diskussion"

"Es gab eigentlich gar keine Diskussion, er spielt Hand, es gibt Gelb. Ich habe es auch selbst noch einmal angesehen, als er raus ist, und erwartet, dass es bei Gelb bleibt. Dann hat der Schiedsrichter leider das Spiel verändert", meinte Christian Titz nach der Partie bei "Sky" schulterzuckend. Den Hauptgrund, warum nicht nur der Magdeburger Trainer das Umschwenken auf den Platzverweis nicht verstand, benannte Dominik Riemann: "Ich glaube nicht, dass Mehlem da gleich auf mich zuläuft, weil drei Spieler von uns im Vollsprint zurückkommen", kommentierte der FCM-Keeper die Szene.

Auch Torsten Lieberknecht wunderte sich sehr. "Die Rote Karte war für mich völlig überraschend, zumal man mit der Gelben Karte schon alles richtig gemacht hat. Wir haben auch von außen nichts gefordert", meinte der Darmstädter Coach, der vor allem am Einsatz des VAR Anstoß nahm: "Warum bekommt er (Haslberger; Anm. d. Red.) überhaupt den Hinweis? Ich würde mich auch aufregen, weil drei Magdeburger in der Mitte zurücklaufen."

Holland äußert Verständnis

Zumindest einer hatte für die Entscheidung zumindest ein wenig Verständnis und fand mögliche Gründe, die zum Platzverweis geführt habe könnten. "Man kann sicher diskutieren, ob die ein, zwei Leute hinten noch eingreifen können. Es ist verständlich, dass viele hier dann sauer sind. Aber er (Piccini; Anm. d. Red.) wusste schon auch, warum er mit der Hand hin ist und ich glaube schon, dass Marvin dann zum Abschluss gekommen wäre. Es ist keine einfache Situation", meinte Lilien-Kapitän Fabian Holland. Eine Fehlentscheidung wollte aber auch er in der zunächst gezeigten Gelben Karte nicht unbedingt sehen.