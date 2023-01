Lieberknecht wartet noch auf den "Stürmer-Stürmer"

Die Langzeitverletzten sind zurück beim SV Darmstadt 98 - und trotzdem ist der Kader für Trainer Torsten Lieberknecht noch nicht vollständig.

Mitte Oktober hatte sich Magnus Warming wenige Minuten nach seiner Einwechslung im Spiel gegen Karlsruhe einen Syndesmoseriss zugezogen. Er musste operiert werden, trug Gips und absolvierte den größten Teil seine Reha in seiner Heimat Dänemark. Beim ersten Training im neuen Jahr war die 22 Jahre alte Leihgabe des FC Turin wieder dabei. Warming soll auch am Donnerstag mit ins Trainingslager nach Spanien reisen, um dort schrittweise wieder an die Mannschaft herangeführt zu werden. Auch Mathias Honsak, der die gesamte Hinrunde wegen hartnäckiger Rückenprobleme verpasst hatte, stand auf dem Platz und soll bereits das komplette Trainingsprogramm absolvieren.

Stürmersuche bislang erfolglos

Damit stehen Trainer Torsten Lieberknecht zwei weitere Offensivspieler zur Verfügung. Trotzdem sucht der Verein noch einen Angreifer. Es solle "ein Stürmer-Stürmer" sein, sagte der Coach, einer, der wisse, wo das Tor stehe und der diese Qualität mitbringe, ohne Kompromisse zu machen. "Man muss einfach das Gefühl haben, dass derjenige - egal ob von Anfang an oder wenn er reinkommt - eine gewisse Präsenz hat. Das heißt, dass er im 16er das mitbringt, was sofort für eine Gefahr sorgt."

Man sehe sich sowohl in Deutschland als auch im Ausland um, werde aber sicher keinen Exoten verpflichten. Es gilt zudem als unwahrscheinlich, dass ein Wechsel noch bis zu Beginn des Trainingslagers über die Bühne geht. "Der Stand ist, dass die Scouting-Abteilung noch nicht den favorisierten Spielertypen gefunden hat", sagte Lieberknecht. "Für mich wäre es perfekt gewesen, einen zu haben, den wir mit ins Trainingslager nehmen können."

Leipold vor der Ausleihe

Nicht dabei war am Dienstag beim Trainingsauftakt André Leipold. Der 21 Jahre alte Angreifer steht kurz vor der Ausleihe und wird deswegen voraussichtlich auch nicht mehr mit ins Trainingslager nach Spanien fahren. Leipold war in der vergangenen Winterpause von Viertligist Burghausen zu den Lilien gewechselt. Er kam seither aber nur auf fünf Kurzeinsätze und soll anderswo mehr Spielpraxis sammeln. Trainer Torsten Lieberknecht hatte bereits vor Weihnachten erklärt, dass man dem Spieler eine Leihe nahegelegt habe.