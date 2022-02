Lieberknecht vor dem Rostock-Spiel: "Dann schaue ich mir die Blumen an, wie sie gewachsen sind"

Täglich war Torsten Lieberknecht aus der Corona-Quarantäne in die Trainingsarbeit eingebunden. Jetzt fiebert der Coach des SV Darmstadt 98 seinem Comeback entgegen - voraussichtlich schon am Sonntag gegen Hansa Rostock (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker).

Die vergangenen beiden Corona-Selbsttests waren negativ. Doch ob Trainer Torsten Lieberknecht am Sonntag wieder beim SV Darmstadt 98 auf der Bank sitzen darf, hängt vom Ergebnis eines PCR-Tests am Samstag ab. "Ich bin bereit", sagte der 48-Jährige am Freitag. Dass er den Termin des Spiels versehentlich um einen Tag vorverlegt hatte, nahm er mit Humor: "So heiß bin ich."

Ronstadt soll Bader ersetzen

Ohnehin zeigte sich der Coach am Freitag ausgesprochen gut gelaunt. Auf die Frage, was er denn als Erstes machen werde, wenn er die Quarantäne verlassen dürfe, scherzte er etwa: "Dann schaue ich mir die Blumen an, wie sie gewachsen sind." Auch in der Mannschaft kehrt nach Lieberknechts Beobachtungen die Leichtigkeit wieder zurück, die nach der 0:5-Heimpleite gegen den Hamburger SV einen kräftigen Dämpfer erlitten hatte.

Gegen Aufsteiger Rostock fehlt weiter Innenverteidiger Lasse Sobiech mit Sprunggelenkproblemen, dazu Matthias Bader wegen der 5. Gelben Karte. Ihn wird wohl Frank Ronstadt ersetzen. Ob im Sturm, wo Luca Pfeiffer und Phillip Tietz seit nunmehr sechs Pflichtspielen ohne Tor sind, Aaron Seydel eine Chance in der Startformation erhalten wird, ließ der Coach zunächst offen.

Er sei noch am Überlegen. "Und wenn ich am Überlegen bin, heißt das, dass durchaus die Möglichkeit besteht, Aaron die Chance zu geben." Das bedeute aber nicht, dass Pfeiffer und Tietz nicht spielen würden. Man würde dann die Grundformation etwas ändern. Sowohl Pfeiffer wie auch Seydel können auch auf der Position hinter den Spitzen spielen. Seydel kam zudem auch schon öfter auf der Außenbahn zum Einsatz.

Das ist das Salz in der Suppe. Torsten Lieberknecht freut sich bis zu 7500 Zuschauer

Dass der SV Darmstadt 98 nach dem 1:2 im Hinspiel in Rostock noch eine Rechnung mit Hansa offen habe, möchte Lieberknecht nicht sagen. Er ziehe ungern Vergleiche zu solchen Spielen. "Fakt ist, dass mit Hansa Rostock eine Mannschaft kommt, die gerade auswärts in der Lage ist, eine intensive Spielweise an den Tag zu legen." Es sei ein neues Spiel unter neuen Voraussetzungen. Dass bis zu 7500 Zuschauer am Böllenfalltor die Partie verfolgen werden, freut Lieberknecht. "Das ist das Salz in der Suppe", sagte er. Stadionstimmung sei durch nichts zu ersetzen.

Für den Fall der Fälle: Auch technische Vorbereitungen sind getroffen

Und wenn bei ihm der PCR-Test am Sonntag nicht das gewünschte Ergebnis bringt? "Ja, dann ist es scheiße", sagte Lieberknecht. Aber auch darauf sei man vorbereitet. Insbesondere habe man technische Vorkehrungen getroffen, dass er die Partie dann nicht wie das Hannover-Spiel zuletzt mit rund zweiminütiger Zeitverschiebung sehe.