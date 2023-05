Lieberknecht: Unzufriedenheit hält uns am Leben

Fünfzehn Jahre war Torsten Lieberknecht bei Eintracht Braunschweig aktiv - erst als Spieler, dann als Trainer. Nun kann er mit dem SV Darmstadt 98 beim Braunschweiger Erzrivalen Hannover 96 den Aufstieg in die Bundesliga perfekt machen.

Will mit Darmstadt den Aufstieg in die Bundesliga fix machen: Torsten Lieberknecht. IMAGO/Susanne Hübner

Die alte Rivalität zu Hannover spielt für Torsten Lieberknecht heute keine Rolle. Er freue sich zwar sehr für die Eintracht, wenn sie die Klasse halte. "Aber jetzt bin ich Trainer von Darmstadt 98 und fahre mit den Lilien-Fans nach Hannover. Gemeinsam unterstützten wir unsere Mannschaft, dass sie dort gewinnt", sagte er am Donnerstag.

Auch die Aussagen von Gegner-Coach Stefan Leitl und dessen Sportdirektor Marcus Mann (beide waren in ihrer aktiven Zeit auch für Darmstadt am Ball), wonach diese keine Lilien-Feier in Hannover wollen, perlen an Lieberknecht ab. „Ich gehe eh immer davon aus, dass der Gegner gewinnen möchte”, sagte er.

"Meistens war das Wochenende richtig geil"

Von einem Matchball für sein Team will Lieberknecht nichts wissen. Wer Matchbälle sehen wolle, der sollte zum Tennis oder zum Tischtennis gehen, so der Trainer. Beim Fußball gebe es im besten Fall drei Punkte. „Deswegen spielt es für uns auch keine Rolle, über solche Begrifflichkeiten nachzudenken.”

Am Donnerstag sei die Mannschaft sogar etwas unzufrieden aus der Trainingseinheit gegangen, weil sie im Positionsspiel nicht ruhig geblieben sei und die Lösungen hätte besser ausspielen können. „Aber das ist wichtig und richtig, dass das vorkommt, weil uns das am Leben hält”, sagte der Lilien-Coach weiter.

Dass die Mannschaft sich nach einem vorangegangen Regenerationstag bei der Rückkehr ins Training auf dem Platz etwas schwerer getan habe, sei schon öfters der Fall gewesen. „Meistens, wenn wir das in der Woche hatten, war das folgende Wochenende richtig geil”, sagte Lieberknecht schmunzelnd.

Holland vor der Rückkehr in die Startformation

Fehlen werden neben dem gelb-gesperrten Marvin Mehlem weiter Frank Ronstadt (Adduktorensehnenriss und Knieoperation) sowie Oscar Vilhelmsson (Muskelfaserriss). Bei dem jungen Schweden zieht sich die Verletzung wieder einmal etwas länger als zunächst erwartet. Möglich sei, dass er vielleicht im letzten Spiel in Fürth wieder zur Verfügung stehe, meinte sein Coach.

Wahrscheinlich ist, dass Kapitän Fabian Holland nach überstandener Kehlkopfentzündung inklusive stationärem Klinikaufenthalt wieder ins Team zurückkehrt. Der 32-jährige Defensivspieler habe einen weiteren Schritt nach vorne gemacht und einen frischen Eindruck im Training hinterlassen.