Lieberknecht und das Pfeiffersche Kopfzerbrechen

Das Topspiel bei Werder Bremen ist für den SV Darmstadt 98 der Auftakt zu den Wochen der Wahrheit. Trainer Torsten Lieberknecht sieht das aber nicht als das wichtigste Thema.

Man betrachte vielmehr ein Spiel nach dem anderen, stellte Lieberknecht am Donnerstag klar. "Wir haben das ja in der Vorrunde auch spielen müssen. Und jetzt müssen wir das eben in der Rückrunde spielen, auch wenn nun die Konstellation eine etwas andere ist."

Die Partie in Bremen (Samstag, 20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) sieht er dennoch als besonderes Privileg. Das betreffe sowohl grundsätzlich die Situation, in der sich die Mannschaft befinde, wie auch die Tatsache, dass sie nun ein Topspiel an einem Samstagabend bestreiten dürfe, sagte er und fügte an: "Das haben viele nicht gedacht."

Patric Pfeiffer fehlt gesperrt

Vor der Partie bereiten dem Lilien-Coach seine beiden Pfeiffers Kopfzerbrechen. Der Ausfall des Innenverteidigers Patric bringe ihn zum Nachdenken, räumte Lieberknecht ein. Schließlich habe der 22-Jährige in den vergangenen Wochen "eine wahnsinnige Qualität auf den Platz gebracht". Trotzdem sei er zuversichtlich, dass man den Ausfall mit den zur Verfügung stehenden Spielern auffangen könne.

Erste Kandidaten für die Innenverteidigung sind Thomas Isherwood und Jannik Müller. Letzteren lobte Lieberknecht explizit für seinen Auftritt beim 1:1 gegen Sandhausen. "Mit dem Jannik bin ich sehr zufrieden", sagte der Coach. "Er hat seine Sache sehr gut gemacht." Weitere Optionen für die Innenverteidigung wären Lasse Sobiech (31) und Clemens Riedel (18).

Luca Pfeiffer seit zehn Spielen ohne Tor

Zweites Sorgenkind ist Angreifer Luca Pfeiffer. Der befindet sich aktuell in einer Formkrise, ist seit zehn Spielen ohne Torerfolg. "Es ist ganz wichtig, dass er als Spieler in der Pflicht steht, sich aus dieser Situation selbst herausholen muss", sagte Lieberknecht.

Dabei gehe es weniger um das Toreschießen, sondern eine gewisse Grundaggressivität. "Das ist vielleicht manchmal auch ein Sprint, der im Moment weh tut, aber der ganz wichtig ist, um mal ein Stadion aufzuwecken, oder auch mal ein geblockter Ball an der Außenlinie."

Da habe Pfeiffer Luft nach oben. "Alles andere kann der Junge", sagte der Coach und hob Pfeiffers "unfassbare Abschlussqualität" hervor. Zudem sei er mit seinen 25 Jahren immer noch ein sehr junger Spieler. Pfeiffer brauche einen Impuls. "Dann kommt er wieder in die Phase, wo ihm das Glück hold ist, ihm der Ball zum richtigen Zeitpunkt vor dem Fuß liegt und er ihn wieder reinmacht."

Trotz der Bremer Ausfälle: "Fokus bleibt auf uns"

Bis auf Patric Pfeiffer stehen für das Topspiel voraussichtlich alle Spieler zur Verfügung, darunter auch Rechtsverteidiger Matthias Bader, der gegen Sandhausen wegen muskulärer Probleme hatte passen müssen, sowie Mittelfeldroutinier Tobias Kempe, der unter der Woche angeschlagen war.

In Bremen erwartet Lieberknecht eine sehr emotionale Stimmung in einem voll ausgelasteten Stadion - und einen sehr emotionalisierten Gegner, der nach der ersten Niederlage unter Coach Ole Werner auf Wiedergutmachung brennen werde.

Dass Bremen voraussichtlich mit einer Dreierkette spielen werde, käme seiner Mannschaft entgegen. "Da hatten meine Jungs ein paar gute Lösungen parat." Durch die verschiedenen krankheits- und verletzungsbedingten Ausfälle bei Gegner wisse man aber nicht, was auf die Lilien zukomme. "Deswegen bleibt der Fokus auf uns", sagte der Coach.