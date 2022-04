Lieberknecht über "Spielmomente, die du in so einem Spiel benötigst"

Der SV Darmstadt 89 eroberte mit dem 3:1 über Kiel am Samstag - zumindest vorübergehend - die Tabellenspitze in der 2. Bundesliga. Trainer Torsten Lieberknecht hob besonders zwei Spielmomente hervor.

Dass die erste Halbzeit klar an die Lilien ging, darüber waren sich beide Coaches auf der Pressekonferenz nach dem Spiel einig. Auch Kiels Trainer Marcel Rapp attestierte dem Gegner eine starke erste Hälfte und schließlich einen verdienten Sieg. Aaron Seydel hatte Darmstadt kurz vor der Pause eine beruhigende 2:0-Führung beschert, nachdem seine Mannschaft zuvor mehrere Hochkaräter liegen gelassen hatte.

Dennoch war das Spiel zum Seitenwechsel noch nicht gelaufen. "Wenn eine Mannschaft zwei Tore schießt", erklärte Lieberknecht, "dann kann das die andere auch." Auf die taktische Umstellung der Störche auf ein 3-5-2 habe sich sein Team zu Beginn der zweiten Hälfte erstmal einstellen müssen. "Und wenn man taktisch umstellt und sofort die Belohnung bekommt, wächst natürlich das Vertrauen und der Glaube", beschrieb der Coach das Momentum nach dem Anschlusstreffer des erst zur Pause eingewechselten Kwasi Okyere Wriedt (49.). "Deswegen war es für uns umso wichtiger, dass wir sofort die Antwort gefunden haben."

Bedingungsloser Einsatz entscheidend

Darmstadt reagierte nur eine Minute später mit dem 3:1 durch Braydon Manu, erstickte die Kieler Hoffnungen damit im Keim - für Lieberknecht einer der "Spielmomente, die du in so einem Spiel benötigst". Einen weiteren gab es nur wenige Minuten später, als Marcel Schuhen einen Elfmeter, den er selbst verursacht hatte, hielt. "Der Anschluss hätte das Ganze sicherlich nochmal erschwert", rekapitulierte der 48-Jährige.

So brachte sein Team die Führung souverän über die Bühne, war selbst sogar nah dran am 4:1. Lieberknecht freute sich über einen Sieg "gegen eine Mannschaft von Holstein Kiel, die aus meiner Sicht - und das ist jetzt nicht nur dahergeredet - qualitativ hoch anzusehen und einzuschätzen ist". Wichtig war für ihn der "Gemeinschaftssinn" und "dass die Jungs, auch wenn die Beine schwer wurden, den ein oder anderen Meter noch gemacht haben und bereit waren, über diese berühmte Grenze zu gehen."

"Wieder vollzählig, aber nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte"

Ein Sonderlob des Trainers ging an die erst kürzlich von COVID-19 genesenen Marcel Schuhen, Fabian Holland und Matthias Bader. Alle drei hatten wenig trainiert und gute Leistungen abgeliefert. "Wir waren wieder vollzählig, aber natürlich nicht alle im Vollbesitz ihrer Kräfte", fasste Lieberknecht die Personalsituation zusammen.

Darmstadt springt wegen des Patzers von Konkurrent St. Pauli in Rostock vorübergehend an die Tabellenspitze. Auf den Aufstiegsplätzen geht es nun extrem eng zu: Vor der Partie der Bremer gegen Sandhausen (Sonntag, 13.30 Uhr) sind alle drei Vereine mit 51 Punkten gleichauf, direkt dahinter lauert Schalke durch den 2:1-Sieg in Dresden mit 50 Zählern.