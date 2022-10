Lieberknecht über Gladbach: "Die sind schon gut"

Ein Flutlichtspiel vor ausverkauftem Haus gegen einen attraktiven Gegner - doch Darmstadts Trainer Torsten Lieberknecht ist vor der DFB-Pokalpartie gegen Borussia Mönchengladbach weit von Euphorie entfernt.

Beim 2:1-Auswärtssieg gegen Karlsruhe musste der Däne Magnus Warming kurz nach seiner Einwechslung wieder verletzt vom Platz. Am Montag kam die Diagnose: Die Leihgabe vom FC Turin erlitt einen Riss der Syndesmose und fällt den Rest der Hinrunde aus. Weitere Untersuchungen sollen nun klären, ob die Verletzung konservativ behandelt wird, oder ob der 22-Jährige operiert werden muss.

Die Verletzung trübt die Vorfreude auf das Pokalspiel gegen Borussia Mönchengladbach, wie Lilien-Coach Torsten Lieberknecht am Montag einräumte. Auch sonst sehe er die Partie eher nüchterner. Natürlich wolle man gerne eine Runde weiterkommen. Seinen Spielern solle es vor allem Spaß machen, sich mit einem solchen Gegner zu messen. "Die sind schon richtig gut", sagte der Coach lachend. "Doch das eigentliche Highlight ist am Freitag", fügte er mit Blick auf das Zweitliga-Heimspiel gegen Holstein Kiel an.

Lieberknecht will Startelf erneut verändern

Bereits vor der Verletzung Warmings hatte Darmstadt in Klaus Gjasula (Muskelbündelriss), Fabian Schnellhardt (Außenband-Teilabriss) und Mathias Honsak (Rückenprobleme) drei längerfristige Ausfälle zu verkraften. Mit Blick auf die Belastungssteuerung während der verschärften englischen Woche mit drei Spielen in sechs Tagen stellte Lieberknecht für die beiden kommenden Partien jeweils unterschiedliche Startelf-Formationen in Aussicht.

Bereits gegen den KSC hatte der Franzose Yassin Ben Balla sein Startelfdebüt für Darmstadt im defensiven Mittelfeld gegeben. Er wurde allerdings schon zur Pause wieder für Angreifer Aaron Seydel ausgewechselt. Lieberknecht nahm den früheren Ingolstädter ausdrücklich in Schutz: Die Auswechslung Ben Ballas sei rein taktisch gewesen.

Zimmermanns doppelte Wiedersehensfreude

Während Lieberknecht eher mit gebremsten Emotionen in die Partie gegen Gladbach geht, ist sie für Innenverteidiger Christoph Zimmermann eine ganz besondere Begegnung: Zum einen trifft er erstmals in einem Profi-Pflichtspiel auf jenen Verein, bei dem er acht Jahre in Jugend und 2. Mannschaft gespielt hat. Zum anderen gibt es ein Wiedersehen mit seinem Ex-Coach Daniel Farke, der mittlerweile die Borussen trainiert.

Zimmermann hat Farke viel zu verdanken. Dieser war sein Trainer bei Dortmund II und nahm ihn 2017 mit zu Norwich City, wo der Spieler seine bislang erfolgreichste Zeit als Profi erlebte. In der Saison 2018/19 wurde er Kapitän der Mannschaft und kam auf 40 Ligaeinsätze. Norwich wurde Zweitligameister und stieg damit in die Premier League auf.

Voll des Lobes für Daniel Farke

"Man hat schon damals in Dortmund in den ersten Tagen gemerkt, dass er eine sehr klare Idee vom Fußball hat", erinnert sich Zimmermann. "Dahingehend ist er manchmal sehr hartnäckig, sehr stur. Er will seinen Fußball spielen, und er will, dass man diese Identität auf dem Platz sieht."

Man habe diesen Stil nach dem Aufstieg in die Premier League beibehalten, auch gegen Top-Mannschaften. "Es hat geklappt, mal mit einem Sieg gegen Manchester City. Und es hat einige Male nicht geklappt, wo es dann deutliche Niederlagen gab." Aber man habe immer versucht, man selbst zu bleiben.

"Ich glaube, das macht ihn aus. Sein Fußball folgt einer klaren Struktur und ist von einem hohen Wiedererkennungswert geprägt", sagt Zimmermann. Schon nach wenigen Tagen in Dortmund sei er voll des Lobes für Farke gewesen. "Und das hat sich nach all der Zeit auch nicht geändert."