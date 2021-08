Lieberknecht sucht Typen wie Gjasula

Nur ganz langsam bessert sich die Personalsituation beim SV Darmstadt 98. Auch deswegen hält man die Augen nach Neuverpflichtungen offen. Ein Typ wie der Hamburger Klaus Gjasula könnte da passen, sagt Trainer Torsten Lieberknecht.

Nach ihren Corona-Infektionen kehren Patric Pfeiffer, Braydon Manu und Frank Ronstadt beim SV Darmstadt 98 am Donnerstag aus der Quarantäne zurück. Dass es für sie schon für einen Platz im Kader am Freitag beim DFB-Pokal-Spiel bei Drittligist TSV 1860 München (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) reichen wird, ist laut Trainer Torsten Lieberknecht zwar nicht ausgeschlossen, aber doch sehr unwahrscheinlich.

Nach wie vor ist die Personalsituation bei den Lilien mit den noch vier positiv getesteten Spielern in Quarantäne - Erich Berko, Mathias Honsak, Tobias Kempe und Tim Skarke - sowie den zwei Langzeitverletzten Marvin Mehlem und Aaron Seydel angespannt. Zudem dürfen die von Lieberknecht als "Arbeitsquarantäne-Boys" bezeichneten Marcel Schuhen, Ensar Arslan, Luca Pfeiffer und Nemanja Celic weiterhin außerhalb der Spiele keinen direkten Kontakt zur Mannschaft haben und müssen getrennt anreisen.

"Größte Herausforderung der Karriere"

Dennoch müsse eine Rückkehr der genesenen Spieler in den Kader sehr genau abgewogen und mit den Betroffenen besprochen werden, sagte Lieberknecht am Mittwoch: "Eigentlich ist das eine Situation, die ich gegenüber den Spielern nicht verantworten kann", fügte er an.

Mit den zuletzt sieben Corona-Fällen und den Verletzten sehe er sich definitiv mit der bislang größten Herausforderung seiner Karriere konfrontiert, sagte der 48 Jahre alte Coach, der aber weder zu Selbstmitleid neigt, noch das Mitleid der Gegner haben möchte. "Mein Vater hat immer gesagt: Kopf hoch, auch wenn der Hals noch so schmutzig ist", sagt er fast ein wenig trotzig.

Beim Thema Neuzugänge hält sich der Coach bedeckt

Zuletzt hatte der Sportlicher Leiter Carsten Wehlmann weitere Neuverpflichtungen angedeutet. Angesprochen auf Medienberichte über Kontakte mit Klaus Gjasula (31) vom Hamburger SV sagte Lieberknecht, solche Typen seien in der heutigen Zeit und in der aktuellen Situation gefragt. Er schränkte jedoch ein: "Aber die wollen wir erstmal bei uns finden."

In München gibt es zudem ein Aufeinandertreffen mit Dennis Dressel, um den die Lilien in der Sommerpause eifrig geworben hatten. Ein Wechsel scheiterte an den Ablöseforderungen der Münchner - zumindest vorerst. Auf die Frage, ob er beim Spiel am Freitag mit Dressel noch einmal sprechen werde, gab sich Lieberknecht salomonisch: "Da halte ich es mit der alten Schule: Vor und während des Spiels gibt es keine Freunde."