Lieberknecht: Spion soll Grüße auf Schalke ausrichten

Nach zehn Punkten aus den vergangenen vier Spielen fährt der SV Darmstadt 98 mit gesundem Selbstbewusstsein zum FC Schalke 04. Trainer Torsten Lieberknecht kann auch wieder auf einen Schlüsselspieler zurückgreifen.

Für das gemeinsame Frühstück mit der Mannschaft stellte sich Co-Trainer Ovid Hajou am Freitag sogar an den Herd in der Geschäftsstelle und machte Rührei. Das Trainerteam habe der Mannschaft mal ein Musterbeispiel für ein Frühstück geben wollen, sagte Trainer Torsten Lieberknecht schmunzelnd. Hintergrund: Kürzlich hatte die Mannschaft dem Trainerstab ein Frühstück ausgeben müssen, das laut Lieberknecht "sehr spartanisch" ausgefallen war.

"Wir haben schon gemerkt, dass man Respekt haben sollte vor Schalke"

Beim Frühstück analysierte man dann gemeinsam den nächsten Gegner Schalke 04 (Sonntag, 13.30 Uhr LIVE! bei kicker). "Das sind die Spiele, warum man irgendwann einmal Profi geworden ist", sagte Lieberknecht vor dem Duell beim Tabellendritten. Die Lilien sind nach zuletzt drei Siegen und einem Unentschieden Sechster. "Wir haben schon gemerkt, dass man Respekt haben sollte vor Schalke." Aber seine Mannschaft fahre auch mit einem gesunden Selbstbewusstsein zum Bundesliga-Absteiger.

Erneut nicht dabei sein wird Innenverteidiger Lasse Sobiech, der laut Lieberknecht weiter an diffusen Muskelbeschwerden leidet. Dazu kommen noch Fabian Schnellhardt (Muskelbündelriss) und Tim Skarke. Letzterer macht nach seiner Adduktoren-Operation aber große Fortschritte und absolviert mittlerweile sogar wieder erste Teile des Trainings mit der Mannschaft.

Gjasula vor der Rückkehr

In die Mannschaft zurückkehren wird voraussichtlich Klaus Gjasula nach überstandener Corona-Infektion. Auf dessen Kopfballstärke baut Lieberknecht unter anderem bei den Schalker Standards. Für den albanischen Nationalspieler wird wohl Fabian Holland aus dem defensiven Mittelfeld auf seine angestammte linke Abwehrseite zurückgehen. Dann müsste Emir Karic weichen.

Ob Benjamin Goller, den zuletzt eine Angina zurückgeworfen hatte, gegen seinen Ex-Verein wieder eine Chance auf der rechten Außenbahn erhält, ließ Lieberknecht offen. Da dort zuletzt aber weder Erich Berko noch Braydon Manu restlos überzeugen konnten, spricht einiges für den 22 Jahre alten Flügelspieler.

Insgesamt kann Lieberknecht personell also fast aus dem Vollen schöpfen. "Die Entscheidung wird schwer", sagte er mit Blick auf die Nominierung des Kaders. "Da gibt es schon Härtefälle. Aber das gehört dazu."

Spion soll Grüße auf Schalke ausrichten

Dass man die Lilien ernst nimmt, zeigte sich auch daran, dass Schalke einen Spion zum öffentlichen Training nach Darmstadt schickte, wie Lieberknecht sagte. Er sei der einzige von drei oder vier Trainingsgästen am Donnerstag gewesen, der sich sehr auffällig verhalten, mit dem Handy gefilmt und Notizen gemacht habe. "Wir haben ihn angesprochen, was ihm leichte Röte ins Gesicht getrieben hat", erzählte der Lilien-Coach. "Wir haben ihm aber trotzdem erlaubt dazubleiben. Er sollte nur einen schönen Gruß ausrichten."