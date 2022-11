Lieberknecht: "Solche Siege sind oftmals die schönsten"

Der SV Darmstadt hat mit einem hart erkämpften Heimsieg gegen Hannover 96 den Platz an der Spitze untermauert. Torsten Lieberknecht freute sich über einen "Sensationsschuss".

Torsten Lieberknecht konnte viele Dinge im Spiel seiner Mannschaft loben nach dem 1:0 über 96 am Freitagabend. Sein Team habe gegen die ambitionierten Niedersachsen trotz veränderter Grundformation "sehr gut in die Partie gefunden" und das Feld "aufmerksam verteidigt".

Auch den Rückschlag durch den von Tobias Kempe verschossenen Elfmeter (31.) habe sein Team "gut verarbeitet", so der Darmstädter Coach. Nach der Pause verbessertes Flügelspiel und "immer wieder pfiffige Standards" sorgten im zweiten Abschnitt auch für Chancen, nach einer guten Stunde letztlich auch für den entscheidenden Treffer.

"Vor dem Tor gehen wir gut auf den zweiten Ball", umschrieb Lieberknecht, "und Marvin Mehlem bringt uns mit seinem Sensationsschuss in Führung." Der erfolgreiche Schütze konkretisierte die Szene noch im Nachgang: "Der Ball wurde abgewehrt, Braydon wollte auch zum Ball, da habe ich geschrien, dass er ihn durchlassen soll. Und dann treffe ich ihn ganz gut. 1:0."

Kritik am Verhalten in der Schlussphase

In Überzahl verteidigte der SVD den knappen Vorsprung erfolgreich, wenngleich der Trainer der Südhessen auch etwas bemängeln musste: "Was mir nicht gefallen hat, waren in der Schlussphase die vielen Bälle, die wir nach hinten gespielt haben, statt sie nach vorne zu schlagen." Unter dem Strich sei er jedoch "massiv stolz, dass wir so einen 1:0-Sieg heimbringen konnten. Solche Siege sind doch oftmals die schönsten."

Mit 32 Punkten führt Darmstadt die Tabelle im Unterhaus weiterhin an und wird nach dem 15. Spieltag auch als Primus dastehen. Nächster Halt der Lilien am Donnerstagabend (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker): der 1. FC Magdeburg mit der letzten Auswärtsaufgabe in diesem Kalenderjahr.