Lieberknecht: Sind manchmal einen Ticken zu lieb

Vor dem letzten Spiel des Jahres in Hoffenheim hat Trainer Torsten Lieberknecht seine Spieler in die Pflicht genommen. Er erwarte von seiner Mannschaft, dass sie noch mehr investiere, um den Klassenerhalt zu schaffen. Dafür soll es im Winter auch Neuzugänge geben.

Nach der Heimniederlage gegen den VfL Wolfsburg hatte Trainer Torsten Lieberknecht die Spieler des SV Darmstadt 98 im Kreis auf dem Rasen vor die Wahl gestellt, aufzuhören oder weiterzumachen. Für die Option "aufhören" habe sich niemand entschieden, sagte er am Montag. Doch trotzdem habe er den Spielern "mit einer gewissen Schärfe" vermittelt, dass er noch mehr von ihnen erwarte.

"Auch mal aus der Haut fahren"

Das sei kein Bruch mit dem großen Teamgeist, der die Mannschaft ausgezeichnet habe, oder mit der Wertschätzung, die er jedem Spieler entgegenbringe, sagte er. Auch in Zeiten des Erfolges habe man einen kritischen Umgang gepflegt. "Aber innerhalb der Truppe sind wir manchmal vielleicht einen Ticken zu lieb", fügte er an.

„Der Konkurrenzkampf, den wir haben, ist immer fair und respektvoll. Aber trotzdem glaube ich, darf der eine oder andere schon auch mal aus der Haut fahren", sagte Lieberknecht. Seine Spieler müssten noch mehr investieren, alles aus sich herausholen, sich zerreißen und das letzte Hemd geben, weil sie nach wie vor die reelle Chance hätten, in der Liga zu bleiben. Er als Trainer werde dabei vorangehen.

Mit einem Rumpfkader nach Hoffenheim

Im letzten Pflichtspiel des Jahres bei der TSG 1899 Hoffenheim muss der SV Darmstadt 98 jedoch erneut mit einer Rumpftruppe antreten. Von den Spielern, die gegen Wolfsburg gefehlt hatten, werde keiner zurückkehren. Darunter sind neben den Langzeitverletzten Marvin Mehlem, Fraser Hornby und Braydon Manu auch Fabian Holland, Fabian Nürnberger, Christoph Zimmermann, Aaron Seydel und Oscar Vilhelmsson.

Gespräche mit potenziellen Neuzugängen

Nach dem Spiel in Hoffenheim geht es in die Winterpause, dann kommt das Trainingslager in Spanien und der eine oder andere Verletzte wird zurückkehren. Womöglich wird der SV Darmstadt 98 zum neuen Jahr dann auch den einen oder anderen Neuzugang präsentieren. "Wir haben erste Gespräche geführt, die wir noch mal intensivieren werden, wenn das Spiel in Hoffenheim vorbei ist", sagte Lieberknecht.

Der Verein habe alles für getan, um in die Bundesliga zu kommen. Jetzt sollte er im Rahmen seiner Möglichkeiten versuchen, die Chance zu nutzen, auch in der Liga zu bleiben. "Da wäre es gut, nochmal etwas dazuzubekommen", sagte der Lilien-Coach ohne näher auf die gesuchten Positionen einzugehen.