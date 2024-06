Lieberknecht schwärmt von Fernie: "Er verändert mich"

Rund ums erste Training nach dem Abstieg verbreitet sich viel Zuversicht bei den Lilien. Dank diverser Veränderungen auf dem Platz - und daneben.

Will in Darmstadt weiter dazulernen und lobt seinen Boss: Lilien-Coach Torsten Lieberknecht. IMAGO/Jan Huebner

Von rund 1.000 Besuchern wurden Darmstadts Profis vor und nach dem offiziellen Trainingsauftakt am Samstag bejubelt und beklatscht. Und als Chefcoach Torsten Lieberknecht mitten im laufenden Betrieb eine Gruppe schottischer Anhänger, die freundschaftliche Beziehungen zu einem Lilien-Fanklub unterhält, zu stimmgewaltigen "No-Scotland-no-party"-Sprechchören animierte, schien rund um den Zweitliga-Rückkehrer fast so etwas wie Abstiegseuphorie spürbar.

Abseits von allem Klamauk herrscht am Böllenfalltor aber tatsächlich auch substanzielle Aufbruchstimmung: Zum einen infolge eines Kaderumbruchs, personifiziert von Neuzugängen, die den Wechsel nach Darmstadt fast durchweg als persönlichen Aufstieg definieren dürfen. Und die, wie Lieberknecht feststellt, folgerichtig "richtig brennen und hungrig sind". Zum anderen sind es die neu geschaffenen Strukturen, die nicht nur den Trainer nachvollziehbar zuversichtlich stimmen.

Zwei neue Stellen im Staff für Scholtysik und Ryan

Als weiterer Assistenzcoach ist Darius Scholtysik (57) zum Trainerteam gestoßen, er arbeitete bereits von 2008 bis 2020 in Braunschweig beziehungsweise Duisburg Seite an Seite mit Lieberknecht. Bei dessen Amtsübernahme in Darmstadt 2021 entschied sich Scholtysik indes gegen die Lilien, wechselte stattdessen als Assistent von André Breitenreiter zum FC Zürich und wurde prompt Schweizer Meister. Anschließend fungierte der frühere Uerdinger Bundesligaspieler dann bis diesen Sommer als Co-Trainer bei der TSG Hoffenheim.

"Ich habe gemerkt, dass gerade die letzten Jahre ohne mich 'Scholty' noch einmal total weiterentwickelt haben", bemerkt Lieberknecht und betont zugleich die "extreme Wertschätzung" für den bisherigen Assistenten Ovid Hajou: "Beide sind absolut gleichberechtigt. Und ich wusste, dass sie sofort harmonieren." Eine weitere neue Stelle wurde für Alexander Ryan (35) geschaffen, der als "Leiter Performance" die Bereiche Athletik, Reha und Ernährung verantwortet. "Er geht die Dinge als Sportwissenschaftler sehr strukturiert an", lobt Lieberknecht.

Der Cheftrainer will "dazulernen und nicht stehen bleiben"

Beide Personalien bezeichnet der Coach als "Entscheidungen mit Sinn und Verstand, um Darmstadt 98 und die Mannschaft noch besser zu machen". Unverkennbar tragen diese Strukturveränderungen die Handschrift des neuen Sportdirektors Paul Fernie (37), der mit seinem englischen Landsmann Ryan bereits beim SV Wehen Wiesbaden zusammenarbeitete.

Regelrecht ins Schwärmen gerät Lieberknecht nicht nur in diesem Kontext über die Kooperation mit seinem fast 14 Jahre jüngeren neuen Vorgesetzten: "Ich bin begeistert, wie die tägliche Zusammenarbeit mit Paul läuft. Er bringt einen sehr guten Input ein in allen Belangen, ob es um Fußball generell geht, um Systematiken, Trainingsinhalte, Trainingswissenschaft. Er besitzt in jedem Bereich eine Expertise, das finde ich beeindruckend. Und das verändert auch mich nochmal und bringt mich weiter. Ich bin keiner, der nicht mehr dazulernen oder stehenbleiben will."

Bei Mehlem sitzt der Klub wieder am längeren Hebel

Schon jetzt lässt sich also konstatieren: Die interne Analyse nach der deprimierenden Erstligasaison hat augenscheinlich zu Fortschritten in puncto Professionalisierung und Arbeitsatmosphäre geführt. Dass die Mannschaft dies mit entsprechenden Leistungen auf dem Platz untermauern muss, ist eine Binsenweisheit.

Derweil sind die Chancen, dass zwei tragende Säulen der vergangenen Jahre erhalten bleiben, in den vergangenen Tagen weiter gestiegen. So bestätigte Fernie am Samstag erstmals öffentlich, dass er sich mit EM-Fahrer Klaus Gjasula in Gesprächen über eine Vertragsverlängerung befindet. Und ergänzte: "Die Tendenz ist positiv." Außerdem ist die Ausstiegsklausel von Mittelfeldmotor Marvin Mehlem (26) am 15. Juni ausgelaufen. Fernie und Lieberknecht haben nun wieder selbst in der Hand, ob und zu welchem Preis sie Mehlem (Vertrag bis 2025) im Fall einer konkreten Offerte ziehen lassen.