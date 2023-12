Lieberknecht richtet klaren Appell "mit gewisser Schärfe" ans Team

2:40"The trend ist not your friend" lautet aktuell das Motto in Darmstadt. Durch drei Niederlagen zuletzt sind die Lilien ans Tabellenende der Bundesliga gerutscht. Trainer Torsten Lieberknecht will im letzten Spiel des Jahres alles versuchen, die Kehrtwende mit dem Aufsteiger zu schaffen und somit noch einmal ein Zeichen zu setzen.