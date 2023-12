Lieberknecht: "Pfeifen aus dem letzten Loch"

Vor dem letzten Heimspiel des Jahres gegen Wolfsburg drücken den SV Darmstadt 98 Personalsorgen. Beim genauen Ausmaß lässt sich Trainer Torsten Lieberknecht allerdings nicht in die Karten schauen.

Angreifer Fraser Hornby musste sich am Freitag einer Operation am Sprunggelenk unterziehen und wird nach Einschätzung von Trainer Torsten Lieberknecht mehrere Monate fehlen. Nach Marvin Mehlem (Wadenbeinbruch) und Braydon Manu (Reha wegen Sprunggelenkproblemen) ist es der dritte langwierige Ausfall im Kader der Lilien.

Hornby bleibt damit das Verletzungspech treu, das dem Schotten seit seinem Wechsel im Sommer an den Füßen klebt. Dabei wäre Hornbys Kopfballstärke im Angriff enorm wichtig für das Spiel der Lilien. Stuttgart-Leihgabe Luca Pfeiffer ist zwar groß, aber alles andere als ein Mann für hohe Bälle. Damit bleibt im Angriff einzig der im Sommer eigentlich bereits ausgemusterte Aaron Seydel als hoch gewachsener Kopfballspieler.

Zimmermann fehlt weiter, Hoffnung bei Bader

Wer gegen Wolfsburg noch ausfallen wird, ließ sich Lieberknecht in der Pressekonferenz am Freitag nur in Ansätzen und nach mehrmaligem Nachbohren entlocken: "Wir pfeifen aus dem letzten Loch. Doch solange wir noch pfeifen können, leben wir noch", sagte er in Anspielung auf den Liedermacher Stefan Stoppok, dessen Konzert in Darmstadt er unter der Woche besucht hatte. Weitere Namen wollte er zunächst nicht nennen. "Lasst euch überraschen", sagte der sonst mit Blick auf Ausfälle sehr offene Lilien-Coach.

Immerhin bei Außenbahnspieler Matthias Bader, der zuletzt mit Hüftproblemen pausieren musste, besteht Hoffnung auf eine Rückkehr. Die gibt es laut Lieberknecht nicht bei Abwehrspieler Christoph Zimmermann, der noch an den Folgen einer tiefen Riss- und Fleischwunde laboriert, die er sich bei der Partie in Freiburg vor drei Wochen zugezogen hatte. Zudem sei Grippezeit, fügte der Trainer mit Blick auf weitere Ausfälle bedeutungsvoll an.

Aufstehen und Krone richten

Trotz der vielen Ausfälle und zuletzt sieben Spielen ohne Sieg will Lieberknecht mit den Lilien gegen das Team aus der Autostadt mutig auftreten - "nach vorne orientiert, mit der nötigen Aggressivität, mit der nötigen Sicherheit und der Restverteidigung". Ziel sei es, den Fans am Böllenfalltor im letzten Heimspiel des Jahres einen Sieg zu schenken.

Mit Blick auf den aktuell letzten Tabellenplatz sagte der Coach, natürlich wäre es ihm lieber, dort nicht zu überwintern. Aber entscheidend sei, wo die Mannschaft nach 34 Spieltagen stehe. Die Enttäuschung über die unglückliche 2:3-Niederlage beim Mitaufsteiger Heidenheim habe man mittlerweile abgelegt. "Es ist einfach die Pflicht, von Tag zu Tag wieder aufzustehen, sich die Krone zu richten und sich zum neuen Spieltag die Energie zu holen", sagte er.