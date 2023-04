Lieberknecht ohne große Revanche-Gelüste nach Düsseldorf

Vergangene Saison gab der SV Darmstadt 98 am vorletzten Spieltag in Düsseldorf den Aufstieg aus der Hand. Nun geht es erneut zur Fortuna - und die Vorzeichen sind nicht optimal.

"Was in der Saison davor war, ist schon sehr lange her": Torsten Lieberknecht. IMAGO/Eibner

Der letzte Sieg des SV Darmstadt 98 bei Fortuna Düsseldorf liegt fast 35 Jahre zurück. Im September 1988 gewannen die Lilien 2:1 im damaligen Rheinstadion. Besonders schwer liegt vielen Lilien-Fans die Niederlage in der vergangenen Saison im Magen. Mit einem 1:2 am 33. Spieltag rutsche die Mannschaft auf Platz vier ab und verpasste damit den Bundesliga-Aufstieg.

Das spielt für Lilien-Coach Torsten Lieberknecht nach eigener Aussage bei der Vorbereitung auf die anstehende Partie jedoch keine nennenswerte Rolle. Wichtig sei für ihn vor allem gewesen, welche Lehren man aus dem Hinspiel in der laufenden Saison ziehen könne, als der SV Darmstadt 98 die Fortuna am Böllenfalltor 1:0 schlug.

"Was in der Saison davor war, ist schon sehr lange her", sagt der Lilien-Coach. Damals sei die Situation ohnehin sehr aufgestachelt gewesen von den großen Klubs Hamburger SV, Schalke und Bremen, die sich alle verbündet hätten mit der Fortuna. In der laufenden Saison habe der Gegner noch alle Chancen, im Aufstiegskampf mitzumischen. Düsseldorf überzeuge durch seine Schnelligkeit, habe viel Erfahrung im Kader und viele Einzelspieler mit hoher Klasse. An den möglichen Rezepten, um in Düsseldorf erfolgreich sein zu können, bastele er noch.

Holland weiter im Krankenhaus

Die wichtigste Frage in diesem Zusammenhang ist, wer Mannschaftskapitän Fabian Holland ersetzt. Dieser befindet sich mit seiner Kehlkopfentzündung weiter im Krankenhaus. Es gehe ihm zwar mittlerweile "einen Tick besser", sagte Lieberknecht. Aber der 32-Jährige habe schon einiges an Fitness verloren, könne kaum etwas essen.

"Das ist eine Thematik, die uns die nächsten Wochen beschäftigen wird", sagte Lieberknecht. Auch für das übernächste Spiel gegen den KSC könne man ihn sicher streichen. Zunächst müsse Holland wieder richtig gesund werden. "Dann müssen wir ihn wieder aufpäppeln und hoffen, dass er noch einmal auf dem Platz steht."

Holland sei ein Spieler, den man kaum ersetzen könne. "Bei Fabi hat man nie das Gefühl, dass es ein gebrauchter Tag ist", sagte der Lilien-Coach. Allerdings habe die Mannschaft immer wieder gezeigt, dass sie in der Lage sei, Ausfälle zu kompensieren. Dieses Vertrauen sei auch jetzt da.

Rückkehrer eröffnen verschiedene taktische Optionen

Neben Frank Ronstadt (Adduktorensehnenriss) ist Holland jedoch der einzige Ausfall im Kader. Mathias Honsak und Patric Pfeiffer hatten nach ihren Verletzungen gegen Paderborn bereits ihr Comeback gegeben, Tobias Kempe saß immerhin wieder auf der Bank.

Für das anstehende Spiel bei Fortuna Düsseldorf (Sonntag, 13.30 Uhr) hat Lieberknecht damit zahlreiche taktische Varianten. Möglich ist die Offensivvariante aus den Heimspielen gegen Kaiserslautern und Paderborn mit Braydon Manu und Filip Stojilkovic auf den Flügeln und Phillip Tietz, der von der Zehner-Position nach vorne stößt. Oder der Coach entscheidet sich wie gegen Nürnberg für eine defensivere Variante, wobei Klaus Gjasula die Holland-Position im defensiven Mittelfeld übernehmen könnte. Mit den Rückkehrern hat er zudem weitere Möglichkeiten.