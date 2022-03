Lieberknecht nach Aufholjagd: "Die Einwechselspieler haben geantwortet"

Während der SV Darmstadt 98 nach dem verrückten 3:2-Erfolg und der vorübergehend zurückeroberten Tabellenführung auf Wolke sieben schwebt, ist in Heidenheim die Stimmung auf dem Tiefpunkt. Trainer Frank Schmidt ärgert sich, dass sein Team "den Kopf verloren" habe.

FCH-Coach Schmidt war nach dem innerhalb weniger Minuten verloren gegangenen Spiel entsprechend angefressen. "Wir haben in der Schlussphase den Kopf verloren, wir waren nicht mehr da", ärgerte sich der 48-Jährige nach der Partie. "Keiner hat es mehr geschafft, alles zu mobilisieren, um dagegenzuhalten. Wir müssen vorher das 3:0 machen. Hintenraus ging es dann für Darmstadt zu einfach mit dem 2:2 und 3:2."

Heidenheims Schlussmann Kevin Müller, der beim Darmstädter 3:2 arg unglücklich ausgesehen hatte, übernahm hinterher die Verantwortung für den Gegentreffer. "Wir waren in einer Situation, wo meine Mannschaft mich gebraucht hat - und ich habe den entscheidenden Fehler gemacht. Der geht auf meine Kappe", zeigte sich der Keeper nach Abpfiff deutlich geknickt.

Auf Seiten der Darmstädter gab es nach dem Schlusspfiff derweil kein Halten mehr. Nachdem man ab der 61. Minute mit 0:2 zurückgelegen hatte, gelang Trainer Torsten Lieberknecht mit der Einwechslung von Leon Müller, Marvin Mehlem und Aaron Seydel ein Glücksgriff: Letzterer leitete nach Vorlage Mehlems durch seinen Anschlusstreffer in der 77. Minute die spektakuläre Aufholjagd ein.

Die Joker machen den Unterschied

"Bei fünf Einwechslungen, die wir haben, sind Wechsel in unserer Situation und bei unserem Kader ganz wichtig", freute sich Lieberknecht nach der Partie über seine Joker. "Klar gewinnt eine ganze Mannschaft immer zusammen, aber heute haben gerade die Einwechselspieler wie Marvin Mehlem und Aaron Seydel eine fantastische Antwort darauf geliefert, dass ich sie von Anfang an nicht habe spielen lassen. Letztendlich haben wir nicht unverdient gewonnen. Es war ein ganz wichtiger Sieg. Wir verfallen aber nicht in Träumereien, sondern werden weiter unsere Bodenständigkeit beibehalten."

Außerdem beendete Stürmer Tietz mit seinem Treffer zum wichtigen 2:2-Ausgleich seine Torflaute von acht Spielen: "Natürlich freue ich mich sehr über mein Tor, das war schon eine Erleichterung und ich hoffe, dass der Knoten geplatzt ist."

Die Tabellenführung ist zumindest vorübergehend zurückerobert, in Darmstadt ist die Welt also für den Moment absolut in Ordnung. Die Heidenheimer haben hingegen durch die Niederlage den Anschluss an die Aufstiegsränge etwas verloren, im schlimmsten Fall hat man nach diesem Spieltag bereits acht Zähler Rückstand auf den Relegationsrang. Die wilden sechs Minuten am Böllenfalltor könnten dem FCH am Ende der Saison wichtige Punkte gekostet haben.