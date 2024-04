Lieberknecht: "Müssen nicht mit Scham durch Darmstadt laufen"

Der Abstieg des SV Darmstadt 98 ist nach dem 0:1 gegen den 1. FC Heidenheim besiegelt. Trainer Torsten Lieberknecht will trotz großer Enttäuschung Haltung bewahren und spürt dabei die Unterstützung von den Fans.

Es hatte sich bereits angedeutet, am Sonntagabend herrschte dann Gewissheit: Der SV Darmstadt 98 ist in die 2. Bundesliga abgestiegen. Den letzten Stoß setzte Mitaufsteiger Heidenheim: In einem offenen Spiel mit vielen Chancen auf beiden Seiten unterlagen die Lilien mit 0:1.

Zwar hätte es ohnehin einen Sieg gebraucht, um den Abstieg noch mindestens zu vertagen, dennoch war die Niederlage letztlich auch ein Stück weit bezeichnend für die Darmstädter Saison. Schließlich habe man auch in diesem Spiel "wieder alles probiert" und hatte durchaus "die Möglichkeit, Tore zu erzielen", wie Torsten Lieberknecht bei DAZN resümierte. Ein später Konter und eine unglückliche Aktion von Matej Maglica sorgten dennoch für die Niederlage. "Das war der große Unterschied, dass wir ein Luftloch schlagen - ohne einen Vorwurf zu machen - und dann eben als Verlierer vom Platz gehen."

So herrschte nach dem Abpfiff große Enttäuschung am Böllenfalltor. "Die Verarbeitung wird dauern", erklärte der Trainer, wenngleich man gewusst habe, dass dieser Tag kommen wird. "Jetzt ist er heute gekommen, das gehört zum Sportler-Leben eben auch dazu." Entscheidend sei nun die Aufarbeitung und die Reaktion in den kommenden Tagen und Wochen.

Fans haben gezeigt, "dass hier alle zusammenstehen"

Eine Hilfe bei der Aufarbeitung könnten das Umfeld und die Fans sein. Der Coach erlebt in Darmstadt "einen Klub, der komplett zusammensteht, Fans die natürlich auch enttäuscht sind, aber uns allen und auch sich selbst gezeigt haben, dass hier alle zusammenstehen und gemeinsam abgestiegen sind." Die Anhänger unterstützten ihre Elf trotz der misslichen Lage über 90 Minuten und gaben ihr auch nach dem Spiel Zuspruch.

Erst vor etwas weniger als einem Jahr verwandelten jene Anhänger das Böllenfalltor noch zu einer einzigen Party, als die Lilien mit einem 1:0 gegen Magdeburg den Aufstieg klarmachten. Nun das Kontrastprogramm: "So sind die Täler eben im Sport. Es gibt auch diese Momente der absoluten Niederlage und des Abstiegs, das gehört zum Fußballer-Leben dazu", erklärte Lieberknecht. "Wenn das jeder für sich gut reflektiert, dann wissen wir alle, wie man sich das nächste Mal versucht dagegen zu stemmen mit dieser Erfahrung, die kein Mensch braucht, aber die wir jetzt gemacht haben."

Bremen bleibt als möglicher "Gamechanger" im Kopf

Der Trainer blickte noch einmal auf die Saison zurück und haderte vor allem weiterhin mit dem 23. Spieltag. Damals hatte Tim Skarke den SVD in Bremen spät in Führung gebracht, bekam seinen Treffer nach einem VAR-Check aber aufgrund eines Handspiels aberkannt. "Das wäre natürlich ein absoluter Gamechanger gewesen für die Saison, das hätte totalen Auftrieb gewesen. Das sind so Momente, wenn man im Nachgang mal reflektiert, die dann mit am meisten wehtun"

Nun sei es wichtig, "dass wir Haltung bewahren, dass wir den Kopf oben lassen", blickte Lieberknecht voraus. "Ich glaube, wir brauchen nicht mit Scham durch Darmstadt gehen. Enttäuscht und niedergeschlagen, ja, aber nicht mit Scham." Ein Eindruck, den zumindest die Fans im Stadion nach dem Abpfiff unterstrichen.