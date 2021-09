Lieberknecht lobt Schmidt: Tendenz geht Richtung Bundesliga

Eine ausbaufähige Bilanz gegen einen starken Gegner, eine Baustelle im Mittelfeld und gute Nachrichten von einem Langzeitverletzten - das ist die Lage beim SV Darmstadt 98 vor dem Gastspiel in Heidenheim (Freitag, 18.30 Uhr, LIVE! bei kicker).

Wenn Torsten Lieberknecht über den 1. FC Heidenheim und Trainer Frank Schmidt spricht, klingen viel Respekt und Hochachtung durch. Mit viel Ruhe und Kontinuität habe sich der Verein von der Ostalb stetig weiterentwickelt, die Tendenz gehe Richtung Bundesliga, was auch eine herausragende Trainerleistung sei, sagte der Coach des SV Darmstadt 98 am Freitag.

Schlechte Bilanz in Heidenheim

Lieberknecht und Schmidt kennen sich aus der Juniorennationalmannschaft, nahmen 1993 gemeinsam an der U20-Weltmeisterschaft teil. Später hätten sie sich lange einen Wettkampf um die längste Amtszeit als Trainer geliefert. Der Sieg geht klar an Schmidt. Lieberknecht musste 2018 nach zehn Jahren in Braunschweig gehen, trainiert seit Saisonbeginn Darmstadt. Schmidt arbeitet seit nunmehr 14 Jahren in Heidenheim und ist damit aktuell dienstältester Trainer im deutschen Profifußball.

Sportlich waren Partien in Heidenheim für die Lilien nur wenig erfreulich. In den vergangenen 13 Jahren gab es in neun Aufeinandertreffen nur einen Sieg für Darmstadt - und auch jetzt erwartet Lieberknecht ein schweres Spiel gegen einen laufstarken Gegner, dem man physisch alles entgegensetzen müsse.

Wer ersetzt Schnellhardt?

Nach der Rotsperre für Fabian Schnellhardt muss Lieberknecht die Mannschaft im zentralen Mittelfeld umbauen. Als Nebenmann für den gesetzten Klaus Gjasula bieten sich Tobias Kempe, Nemanja Celic oder auch Fabian Holland an.

Kempe sei ein ähnlicher Typ wie Schnellhardt, erklärte Lieberknecht. Das wäre dann die offensivere Variante. Holland, der im zentralen Mittelfeld im zweiten Durchgang gegen Dresden eine ganz starke Leistung bot, wäre eher defensiver ausgerichtet. In beiden Fällen würde dann wahrscheinlich Emir Karic in die Mannschaft rücken, der gegen Dresden im zweiten Durchgang eingewechselt worden war.

Neuzugang Celic, der bislang auch wegen Corona-Quarantäne und einem grippalen Infekt noch nicht so recht in Tritt gekommen ist, hat laut dem Coach seine körperlichen Defizite aufgeholt und ist ebenfalls eine Option fürs Mittelfeld. Die Entscheidung werde aber erst fallen, wenn er nochmals darüber geschlafen habe, sagte Lieberknecht.

Hoffnung auf baldige Mehlem-Rückkehr

Personell gibt es bei den Lilien gleich mehrere gute Nachrichten. Flügelspieler Braydon Manu fehlt zwar noch, hat seinen Muskelfaserriss aber weitgehend überwunden und soll kommende Woche wieder ins Mannschaftstraining einsteigen, wie Lieberknecht sagte. Der frühere Heidenheimer Tim Skarke absolviert nach seiner Adduktorenoperation externe Reha-Maßnahmen, um dort vor der Rückkehr zur Mannschaft den letzten Schliff zu bekommen.

Gute Fortschritte mache zudem Marvin Mehlem nach seiner Knieoperation. Er könne womöglich schon in der nächsten Länderspielpause Anfang Oktober ins Mannschaftstraining einsteigen. "Das würde uns natürlich wahnsinnig freuen, aber ich möchte da jetzt auch keinen größeren Druck machen und den Marvin stressen", sagte der Coach.

Dorthin ist Aaron Seydel bereits zurückgekehrt, der rund ein halbes Jahr wegen einer Achillessehnenverletzung ausgefallen war. Er ist laut Lieberknecht inzwischen wieder einsatzfähig. Ob es für einen Platz im Kader reichen wird, ist aber noch offen.