Lieberknecht lobt Hollands "unglaublichen Schlappen"

Nach zuvor zwei Niederlagen gewann Darmstadt 98 das Topspiel auf St. Pauli mit 2:1 und steht auf dem dritten Platz. Trainer Torsten Lieberknecht freute sich über das "Sensationstor" seines Kapitäns.

Erst nach Schlusspfiff durfte Lieberknecht den Rasen am Millerntor betreten, musste er sich den 2:1-Sieg seiner Mannschaft schließlich aufgrund einer Gelb-Sperre von der Tribüne aus ansehen. Dort habe er mit gegnerischen Fans "den ein oder anderen verbalen Fight aushandeln müssen", nach der Partie aber per Handshake alles auf sportliche Art und Weise geklärt. "Schöne Atmosphäre da oben", lobte der 48-Jährige am Mikrofon von "Sky" und ergänzte: "Aber ich brauch es nicht nochmal."

"Wichtig zu wissen, dass der zweite Pfosten oft verwaist ist"

Dabei war der Auftritt mit Co-Trainer Ovid Hajou als Vertretung an der Seitenlinie durchaus erfolgreich. "Unser Plan in der ersten Halbzeit ging gut auf", erklärte Lieberknecht und ging ins Detail: "Für uns war es wichtig zu wissen, dass der zweite Pfosten oft verwaist ist bei den St.-Paulianern. Wenn man das erste Tor sieht, da haben wir das gut ausnutzen können". Schon nach acht Minuten gingen die Lilien in Führung, nachdem Kempe und Torschütze Pfeiffer bei einer Flanke von Tietz blank am Fünfmeterraum standen.

Obwohl die Hamburger in der Folge die Spielkontrolle übernahmen, ging auch der zweite Treffer des Abends auf das Konto der Gäste: Kapitän Fabian Holland schweißte in seinem 200. Zweitligaspiel einen Volley aus spitzem Winkel zum 2:0 in die Maschen. Für seinen Trainer ein "Sensationstor", bei dem zwar etwas Glück dabei war, aber: "Wenn Fabi den Ball so bekommt, hat er einen unglaublichen Schlappen."

Trotz schwächerer zweiter Hälfte: Lieberknecht stolz

"Es gibt im Sieg heute sicherlich auch was zu bemängeln", gestand Lieberknecht aber auch und dachte dabei wohl insbesondere an den zweiten Durchgang, in dem quasi nur noch St. Pauli spielte. Das gefiel dem Trainer weniger, dennoch "darf man stolz sein auf die Jungs, weil sie ihr Herz auf dem Platz gelassen haben". So verteidigte seine Mannschaft den Vorsprung bis in die Schlussphase und brachte den Sieg auch nach dem Anschlusstreffer von Lukas Daschner (80.) über die Zeit.

"Mit dem nötigen Spielglück" gelang den Lilien somit ein wichtiger Dreier, der Darmstadt an den Hamburgern vorbei auf den dritten Platz hievte. "Für heute erstmal ein super Moment", eröffnete der Coach, der nun nach vier Spielen gegen direkte Konkurrenten vermeintlich leichtere Gegner vor der Brust hat. Nächsten Samstag sind die Hessen wieder um 20.30 Uhr im Einsatz und empfangen zu Hause Erzgebirge Aue.