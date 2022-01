Lieberknecht: Keine Angst vor Rückschlägen

Zweitliga-Überraschungsteam SV Darmstadt 98 geht als Tabellenzweiter in den zweiten Saisonteil. Und Trainer Torsten Lieberknecht sieht sogar Punkte, die seine Mannschaft nun noch stärker machen.

Die Pause und die Vorbereitung waren kurz - trotzdem sieht Trainer Torsten Lieberknecht den SV Darmstadt 98 vor dem ersten Pflichtspiel des Jahres am Samstag gegen den Karlsruher SC (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) "gut in Schuss". Man sei beim Trainingsauftakt am 3. Januar "gleich in die Vollen" gegangen, sagte der Coach am Donnerstag.

Der etwas eigenwilligen Terminplanung, wonach nach zwei Spielen gleich wieder Länderspielpause ist, kann Lieberknecht sogar etwas Positives abgewinnen. Dann werde man die Trainingsinhalte nochmals intensiv vertiefen, um gut für den Rest der Saison vorbereitet zu sein, erklärte er.

Grundsätzlich spüre er eine gewisse Anspannung in der Mannschaft, dass es nun wieder losgehe und man vom Trainings- wieder in den Spielmodus komme. Sorgen, dass Tabellenrang zwei für sein Team zur Bürde werden könnte, hat Lieberknecht aber nicht: Die Lust auf das Gewinnen sei größer als die Angst davor, etwas zu verlieren.

Kontinuität und gefühlte Neuzugänge

Erfreut zeigte sich Lieberknecht über die beiden "gefühlten Neuzugänge" Tim Skarke und Marvin Mehlem, die nach ihren langen Verletzungen immer besser in Schwung kämen. Auch die Spieler aus der sogenannten zweiten Reihe würden die Qualität nochmals steigern.

Dabei hob Lieberknecht vor allem die Offensivspieler Erich Berko und Aaron Seydel hervor, die viel Druck auf die Stammspieler machten und sich "sensationell bewähren". Beide Spieler stehen unter besonderer Beobachtung, weil ihre Verträge zum Saisonende auslaufen. Das größte Potenzial der Mannschaft sieht Lieberknecht ohnehin in der Kontinuität im Kader. Es sei ein gutes Zeichen, dass man hier schon mit mehreren Spielern habe verlängern können.

Coach legt Arslan Wechsel nahe

Personell kann Lieberknecht gegen den KSC fast aus dem Vollen schöpfen. Ersatzkeeper Morten Behrens hat seine Corona-Infektion auskuriert. Lediglich Adrian Stanilewicz (Magen-Darm) und Ensar Arslan (Oberschenkelprobleme) fehlten am Donnerstag beim Training.

Arslan gehöre nach dem gescheiterten Wechsel zum 1. FC Magdeburg grundsätzlich wieder zum Kader. "Aber wir haben mit Ensar gesprochen. Es wäre schon vernünftig, wenn er etwas finden würde, um in die Spielpraxis zu kommen", sagte der Lilien-Coach über den 20 Jahre alten Offensivspieler.

Leipold noch im Respekt-Modus

Winterneuzugang Andre Leipold, der von Viertligist SV Wacker Burghausen ans Böllenfalltor kam, benötigt noch Zeit, sich zu akklimatisieren. "Er spielt noch sehr verhalten", sagte Lieberknecht über den 20 Jahre alten Angreifer. "Er ist noch zu sehr im Respekt-Modus unterwegs, um einer Zweitliga-Mannschaft anzugehören." Das sei aber ganz normal. Man versuche jetzt, ihm beizubringen, den Respekt abzulegen. In Ansätzen zeige er bereits, was für ein Potenzial da sei.

Welchen Rekord der KSC den Lilien entriss

Auch ein anderer junger Spieler wird gegen den Karlsruher SC aller Voraussicht nach nicht zum Kader gehören: Philipp Sonn debütierte im Hinspiel gegen den KSC (0:3) und wurde jüngster Spieler der Zweitliga-Geschichte. Der Rekord hielt allerdings nur knapp vier Monate. Seit Ende November hat der Karlsruher Efe Kaan Sihlaroglu diesen Rekord inne. "Da haben wir leider den Kürzeren gezogen", sagte Lieberknecht augenzwinkernd. "Mal gucken, ob wir noch einen Jüngeren für das Wochenende finden. Ich glaube aber eher nicht."