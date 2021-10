Lieberknecht kann gegen Nürnberg auf Rückkehrer hoffen

Benjamin Goller, Lasse Sobiech und Klaus Gjasula könnten am Freitagabend (18.30 Uhr LIVE! bei kicker) nach Verletzung oder Krankheit wieder ins Team des SV Darmstadt 98 zurückkehren. Die Entscheidung darüber will Lilien-Coach Torsten Lieberknecht allerdings erst kurzfristig treffen.

Am Mittwoch hatte Torsten Lieberknecht seine erste Mitgliederversammlung beim SV Darmstadt 98 verfolgt und war bis zum Ende geblieben - im Gegensatz zur Mannschaft, die schon deutlich früher von der Veranstaltung entlassen worden war. "Man hat gemerkt, dass die Leute zufrieden mit dem sind, was der Verein in der Vergangenheit aufgebaut hat und in der Zukunft vorhat", lautete sein Fazit.

Wenige Stunden später lag der Fokus dann schon wieder voll auf dem nächsten Gegner. Am Freitagabend kommt der bislang unbesiegte 1. FC Nürnberg. Beim Gedanken an das erste Abendspiel seit rund zwei Jahren am Böllenfalltor empfinde er "pure Freude", sagte Lieberknecht. Das betreffe die Stimmung, das Flutlicht, den Rasen, der dann anders schimmere und natürlich seine Mannschaft. Diese werde viel Energie aufbringen müssen, um den Platz mit drei Punkten zu verlassen. Dazu müssten alle Spieler fit sein.

Reicht die Kraft schon bei den Rückkehrern?

Inwieweit das auf seine drei Rekonvaleszenten zutrifft, war jedoch offen. Benjamin Goller trainierte nach seiner Angina zwar ebenso wieder wie Lasse Sobiech nach seinen muskulären Problemen. Und Klaus Gjasula ist nach Corona-Infektion und Quarantäne bereits zu Wochenbeginn aus Albanien zurückgekehrt und absolvierte inzwischen das notwendige medizinische Protokoll.

Lieberknecht erklärte: "Da warten wir den heutigen Tag und morgen Früh ab, ob es Sinn macht oder wir noch eine Woche warten. Denn die anderen Jungs haben das aus meiner Sicht auch sehr, sehr ordentlich gemacht."

Änderungsbedarf auf dem rechten Flügel

Am ehesten gibt es Änderungsbedarf auf dem rechten Flügel, wo Erich Berko seine Chance gegen Kiel nicht nutzen konnte (kicker-Note 4,5). Sollte es für Goller noch nicht reichen, wäre Braydon Manu eine Alternative, der in dieser Saison bislang noch nie in der Startelf stand.

In der Innenverteidigung müsste wohl Thomas Isherwood weichen, wenn Lieberknecht wieder auf Routinier Sobiech setzen sollte. Vor dessen Verletzung hatte der Coach erklärt, Sobiech spiele auf jeden Fall, wenn er fit sei.

Gjasula wäre gegen einen "bärenstarken Gegner" (O-Ton Lieberknecht) sicher ein wichtiger Spieler. Dafür müssten dann jedoch entweder Tobias Kempe oder Fabian Schnellhardt weichen, die während der Abwesenheit Gjasulas gut harmonierten. Möglich wäre auch, Kempe auf den rechten Flügel zu ziehen. Dort kam der Standardexperte diese Saison bereits zum Einsatz, es ist allerdings nicht seine Lieblingsposition.

Ronstadt bleibt das Pech treu

Weiter fehlen Tim Skarke (Reha nach Adduktoren-Operation) und Ensar Arslan (Fußverletzung). Einen weiteren Rückschlag musste zudem Neuzugang Frank Ronstadt hinnehmen. Der Außenbahnspieler hatte zunächst wegen einer Bänderverletzung gefehlt, die er sich noch in der vergangenen Saison zugezogen hatte. Dann setzte ihn eine Corona-Infektion mehrere Wochen matt. Nun zog er sich bei einem Zweikampf im Training eine Sprunggelenksverletzung zu. Der genaue ärztliche Befund stand am Donnerstagmittag noch aus.