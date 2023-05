Lieberknecht: "Ich sehe kein geileres Spiel"

Das Thema Aufstieg ist im Umfeld des SV Darmstadt 98 allgegenwärtig. An Trainer Torsten Lieberknecht läuft das scheinbar ab. Er bleibt auch vor dem Spiel gegen FC St. Pauli seinem Motto treu.

Gute Nachrichten hatte Torsten Lieberknecht am Freitag zu vermelden: Mannschaftskapitän Fabian Holland ist nach seiner Kehlkopfentzündung wieder beim Team und hat ordentlich trainiert. Eine Entscheidung werde aber erst nach dem Abschlusstraining fallen. Nicht nur das Spiel am Samstag sei wichtig. "Wir haben noch viele wichtige Spiele danach", sagte Lieberknecht.

"Deswegen haben wir auch jetzt die 64 Punkte"

Damit machte der Lilien-Coach deutlich, dass er am aktuellen Spieltag noch keine Entscheidung um den Aufstieg erwartet. "Wir sind ganz normal bei uns geblieben. Alles andere haben wir komplett ausgeblendet, auch Tabellensituationen", sagte er weiter. "Das ist unser Weg, schon die ganze Zeit. Deswegen haben wir auch jetzt die 64 Punkte."

Am Samstag kommt der FC St. Pauli ans Böllenfalltor - mit 33 Punkten die beste Rückrundenmannschaft vor dem SV Darmstadt 98 (aktuell 28 Punkte). "Das ist keine Mannschaft, die hier einfach so vorbeifährt." Mit einem Sieg hätte der Kiez-Klub nochmals die Chance, ins Aufstiegsrennen einzugreifen. Lieberknecht schwärmte beim Gedanken an die Partie unter Flutlicht am ausverkauften Böllenfalltor: "Ich sehe für Samstagabend kein geileres Spiel - nicht in der Bundesliga, nicht in England."

Lieberknechts Wiedersehen mit Daschner

St. Pauli habe in der Rückrunde meist erfolgreich ein 3-4-3-System gespielt mit breiten Flügelstürmern und den Wingbacks, die teilweise in Trapezposition spielten, fachsimpelte Lieberknecht.

Zudem verfüge der Gegner in Lukas Daschner über einen Stürmer, der eigentlich von der Zehner-Position komme und "eine schwimmende Neun" spielt. Lieberknecht kennt Daschner noch aus seiner Duisburger Zeit, wo er ihn an die Profis herangeführt hatte. Das Team sei in seiner Grundformation insgesamt sehr flexibel und sei deswegen für viele Mannschaften schwer zu bespielen.

Vorausgesetzt, es reicht für Kapitän Holland, werden den Lilien gegen St. Pauli sicher weiter Frank Ronstadt (Adduktorensehnenriss) und Oscar Vilhelmsson (Muskelfaserriss) fehlen. Ein kleines Fragezeichen stehe hinter dem Einsatz von Offensivmann Mathias Honsak, der muskuläre Probleme habe, sagte Lieberknecht.