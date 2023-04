Lieberknecht: "Ich habe das Gefühl, dass nur Hamburg an dem Tag spielt"

Dass das zeitgleich stattfindende Hamburger Derby zwischen dem HSV und dem FC St. Pauli wesentlich mehr mediale Aufmerksamkeit erfährt als die Partie des SV Darmstadt 98 gegen den Karlsruher SC, nimmt Lilien-Coach Torsten Lieberknecht mit einer Mischung aus Irritation und Humor.

Weiter geht's: Torsten Lieberknecht und Darmstadt sind am Böllenfalltor gegen den KSC am Ball. IMAGO/Uwe Kraft

"Es ist interessant, dass jemand noch mitbekommt, dass auch wir spielen", sagte er am Donnerstag. "Ich habe das Gefühl, dass nur Hamburg an dem Tag spielt. Keine Ahnung, wie die unser Spiel sehen. Wir sehen tatsächlich nur unser Spiel." Während sich die beiden Hamburger Vereine gegenseitig die Punkte im Aufstiegskampf wegnehmen werden, können Lilien im Schatten einen weiteren Schritt Richtung Bundesliga machen.

Gegen den KSC erhofft sich Lieberknecht vor allem mehr Überzeugung im Abschluss als zuletzt bei der Niederlage in Düsseldorf. Insgesamt habe seine Mannschaft zwar viele Flanken und Abschlüsse geliefert, aber ihm habe bei den Spielern das Wissen gefehlt, dass sie es könnten es schon tausend Mal gemacht hätten.

Holland auf dem Weg der Besserung - Kempe ist zurück

Personelle Umstellungen ließ er offen, auch wenn gerade Mittelfeldroutinier Tobias Kempe der Mannschaft mit seinen Stärken guttun würde. Kempe stehe nach seiner Verletzung im Kader und sei einsatzfähig. "Tobi weiß allerdings auch, dass er lange weg war und noch Nachholbedarf hat." Lieberknecht betonte seine hohe Meinung über den 33-Jährigen - und gab eine Prophezeiung ab. "Der Tobi wird mit Sicherheit noch den entscheidenden Standard schlagen, der dann zum Sieg führt. Vielleicht morgen schon."

Weiter fehlen wird Fabian Holland. Der Mannschaftskapitän ist wegen einer Kehlkopfentzündung weiter im Krankenhaus, befinde sich aber auf dem Weg der Besserung und soll in den kommenden Tagen entlassen werden. Ebenfalls fehlen Angreifer Oscar Vilhelmsson (Muskelfaserriss) und Außenbahnspieler Frank Ronstadt (Adduktorensehnenriss). Bei Vilhelmsson ist sich der Coach allerdings sicher, dass dieser noch in der laufenden Saison zurückkehren wird.

Der KSC ist nicht allein Wanitzek

Nach der Niederlage in Düsseldorf hofft Lieberknecht auf eine Wiedergutmachung gegen den Karlsruher SC. "Wir befürchten nichts, aber wir haben Respekt", sagte Lieberknecht mit Blick auf den Gegner. Dieser spiele mit einer Rautenformation im Mittelfeld, was selten sei. Zudem haben die Badener in Marvin Wanitzek einen überragenden Spieler, der sich für seine Mannschaft einsetze. Allerdings dürfe man sich nicht allein auf ihn konzentrieren, weil das dem Team nicht gerecht werde. Es gebe ein paar KSC-Spieler, auf die man achten müsse.