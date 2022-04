Lieberknecht: "Ich bin da als Romantiker unterwegs"

Nach der 2:5-Heimpleite gegen Schalke 04 steht für den SV Darmstadt 98 das nächste Topspiel an: Vor dem Auswärtsspiel beim FC St. Pauli (Samstag, 20.30 Uhr, !LIVE bei kicker) erinnert Trainer Torsten Lieberknecht seine Mannschaft an ein Motto, das den Verein schon einmal getragen hat.

Es war im Jahr 2014, als der krebskranke Jonathan "Johnny" Heimes Motivationsbändchen mit seinem Motto "Du musst kämpfen!" an die Spieler des SV Darmstadt 98 verteilte. Zuvor hatte die Mannschaft das Hinspiel der Relegation gegen Arminia Bielefeld am Böllenfalltor 1:3 verloren. Im Rückspiel drehte sie das Ergebnis mit einem 4:2-Auswärtssieg und stieg in die 2. Liga auf. Die Partie ging als das "Wunder von Bielefeld" in die Vereinsgeschichte ein.

Heimes verlor im Jahr 2016 seinen langen Kampf gegen die Krankheit. Doch sein Vermächtnis lebt auch am Böllenfalltor weiter. Im Kampf um den Bundesliga-Aufstieg hat nun Trainer Torsten Lieberknecht Heimes' Motto nochmals betont: Nach den jüngsten Enttäuschungen gerade gegen Spitzenteams erwarte er von seinen Spielern, dass sie genau "diese Aufsteh-Mentalität zeigen, bis gar nichts mehr geht", sagte der Lilien-Coach am Donnerstag.

"St. Pauli lebt, wie wir hier als Lilien leben"

Vier Spieltage vor Saisonende haben die Lilien trotz der jüngsten Niederlagen noch immer alle Chancen, auf den Bundesliga-Aufstieg. "Mein Gefühl sagt mir: Es wird wahrscheinlich bis zum letzten Spieltag Konstellationen geben, mit denen man nicht rechnet", sagte Lieberknecht mit Blick auf die Tabelle. Der Hamburger SV sei weiterhin sein absoluter Aufstiegsfavorit. Schalke habe mit dem Sieg am Böllenfalltor gefühlt "den Aufstieg klar gemacht". Aber natürlich wünsche er seiner Mannschaft am meisten den Aufstieg - und dem FC St. Pauli. "Ich bin da als Romantiker unterwegs, ohne den anderen wehtun zu wollen", sagte er. "St. Pauli lebt, wie wir hier als Lilien leben."

Lieberknecht muss Gelb-Sperre absitzen

Wegen seiner vierten Gelben Karte im Spiel gegen Schalke hat Lieberknecht während der Partie Innenraumverbot. Er werde das Spiel von der Tribüne aus verfolgen. Auf der Bank werde er federführend von Co-Trainer Ovid Hajou ersetzt, daneben Videoanalyst Kai Peter Schmitz und Torwarttrainer Dimo Wache "als ruhender Pol" sowie Athletiktrainer Christopher Busse im Hintergrund. Vor dem Spiel und in der Halbzeit kann Lieberknecht nach eigener Aussage aber in der Kabine selbst vor die Mannschaft treten und diese einstimmen.

Sobiech, Seydel und Manu fallen aus

Von den Spielern fällt Innenverteidiger Lasse Sobiech gegen seinen Ex-Verein mit einer Gehirnerschütterung aus. Weiter nicht dabei ist auch Aaron Seydel wegen einer Wadenverletzung. Der Coach hofft auf eine Rückkehr Seydels im nächsten Heimspiel gegen Aue. Bei Marcel Schuhen sieht es dagegen schon für St. Pauli gut aus. Nach seiner Muskelverletzung trainiert der Keeper wieder voll mit. Braydon Manu muss wegen der fünften Gelben Karte aussetzen, Fabian Schnellhardt fehlt mit einem Muskelbündelriss voraussichtlich bis Saisonende.