Lieberknecht: Heidenheim mindestens auf gleicher Höhe mit dem HSV

Nach dem erfolgreichen Auftritt beim Hamburger SV wartet auf den SV Darmstadt 98 gleich das nächste Topspiel. Trainer Torsten Lieberknecht sieht die Partie gegen den 1. FC Heidenheim (Samstag, 13 Uhr, LIVE! bei kicker) als eine Reifeprüfung.

Viel Respekt zeigt Trainer Torsten Lieberknecht, wenn er über den kommenden Gegner spricht. Heidenheim sei ein langjähriger Zweitligist, der in den vergangenen Jahren immer um den Aufstieg mitgespielt habe und nicht mehr der kleine Verein von der Ostalb sei. Keinesfalls dürfe man das Team unterschätzen.

Was das Auftreten der aktuellen Mannschaft angeht, so zeigte er sich besonders von deren Laufstärke beeindruckt, die pro Partie um die 120 Kilometer liegt. Er erwarte grundsätzlich ein intensives Spiel. Aber seine Mannschaft müsse diese Intensität auch mal herausnehmen, um Ruhe und Klarheit im Positionsspiel zu finden.

Nach dem taktisch und spielerisch guten Auftritt beim 2:1-Auswärtserfolg in Hamburg sei Heidenheim für seine Mannschaft jetzt die "Reifeprüfung". Schließlich befinde sich der Gegner "mindestens auf der gleichen Höhe wie der HSV".

Zimmermann ersetzt Gjasula

Fehlen wird den Lilien vor allem Klaus Gjasula nach seiner Gelb-Roten Karte in Hamburg. Dafür steht Christoph Zimmermann nach der Geburt seines zweiten Kindes wieder zur Verfügung. Er wird für Gjasula in die Abwehr rücken.

In Hamburg spielte die Mannschaft zunächst mit einer Dreierkette in der Abwehr, stellte nach der Hinausstellung Gjasulas auf Viererkette um. Auch wenn die letzte Entscheidung noch nicht getroffen sei, tendiert Lieberknecht zur Dreierreihe in der Abwehr: "Ich finde, dass wir da eine gute Sicherheit ausstrahlen."

Riedel trainiert wieder

Derweil lichtet sich das Lazarett der Lilien. Innenverteidiger Clemens Riedel sei nach seinem Bänderriss wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen, werde aber noch ein paar Tage brauchen, um seinen Rückstand aufzuholen.

Bei Thomas Isherwood (Muskelbündelriss) und Mathias Honsak (Ödem im Rücken) hätten Nachuntersuchungen sehr gute Ergebnisse gebracht, so dass man zeitnah mit einer Rückkehr auf den Trainingsplatz rechnen könne. Emir Karic darf nach seiner Blinddarmoperation ab kommender Woche wieder mit leichtem Training beginnen.

Wegen eines leichten grippalen Infekts setzte Kapitän Fabian Holland am Donnerstag mit dem Training aus. Sein Einsatz am Samstag schien aber nicht gefährdet.