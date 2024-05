Lieberknecht hat keine Sorge um das einstige Prunkstück

In der vergangenen Saison kassierte der SV Darmstadt 98 die wenigsten Gegentore im deutschen Profi-Fußball. In der laufenden Saison hat kein Bundesligist mehr Tore kassiert als die Lilien. Dafür gibt es verschiedene Gründe.

Torsten Lieberknecht muss für das Spiel beim VfB Stuttgart (Freitag, 20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) wieder einmal seine Abwehr umbauen. Matej Maglica fehlt nach seiner umstrittenen Roten Karte aus dem Gladbach-Spiel, auch Abwehrchef Christoph Zimmermann wird voraussichtlich erneut wegen Rückenproblemen pausieren müssen. In den fünf Pflichtspielen der laufenden Saison sind die Lilien in jeder Partie mit einer anderen Formation angetreten. Nur Neuzugang Christoph Klarer war auf der rechten Seite der Dreierkette immer dabei.

Vier Spiele mit mehr als drei Gegentoren

Die Bilanz ist entsprechend ernüchternd: Drei Gegentore gegen Gladbach, fünf gegen Leverkusen, vier gegen Berlin und sogar drei gegen Viertligist Homburg. Und nun geht es zum VfB Stuttgart, der bislang die meisten Tore in der Liga erzielt hat. "Wenn man die Voraussetzungen sieht, wirkt man eigentlich chancenlos", sagt Lieberknecht mit einem Augenzwinkern und fügt an: "Aber trotzdem werden wir uns auch darauf wieder gut vorbereiten."

Lernprozess und Konzentration

Über die löchrige Abwehr macht sich Lieberknecht nach eigener Aussage "null Sorgen". Man müsse die Fehler analysieren, habe aber keine Angst, das "Prunkstück" aus der vergangenen Saison zu verlieren. Er verweist auf die Stärke der Gegner Berlin und Leverkusen und die Hälfte in Unterzahl gegen Gladbach. Sein Team befinde sich in einem Lernprozess, müsse es schaffen, über 90 Minuten die Konzentration hochzuhalten.

Luca Pfeiffer gegen Stuttgart im Fokus

Für die Defensivarbeit nahm er zudem das gesamte Team in die Pflicht: "Da gehören elf Spieler dazu. Der eine oder andere muss im Spiel gegen den Ball noch mehr Intensität bringen, um für Entlastung zu sorgen." Auf Nachfrage nennt er unter anderem Angreifer Luca Pfeiffer, der von Stuttgart an die Lilien ausgeliehen ist und deswegen bei der Partie am Freitag besonders im Fokus stehen wird. "Bei Luca geht es darum, in manchen Situationen handlungsschneller und intensiver zu sein", sagte Lieberknecht. Auch wenn Pfeiffer noch kein Tor gelungen sei, habe er schon drei Tore vorbereitet, was man nicht unterschlagen dürfe.

Vier weitere Ausfälle drohen

Neben Zimmermann und Maglica werden dem SV Darmstadt 98 in Stuttgart voraussichtlich auch Braydon Manu, Oscar Vilhelmsson und Fabian Nürnberger fehlen, die alle mit Infekten zu kämpfen haben. Fraser Hornby hat diese Woche nach seinen Oberschenkelproblemen das Training wieder aufgenommen, ein Einsatz kommt aber wahrscheinlich noch zu früh. Entwarnung gab es dagegen bei Matthias Bader, der gegen Gladbach kurz vor der Pause mit Adduktorenproblemen ausgewechselt wurde. Er hat zuletzt wieder voll trainiert.