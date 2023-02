Lieberknecht: "Halte meine schützende Hand über ihn"

Die Enttäuschung über das Pokal-Aus des SV Darmstadt 98 sitzt bei Trainer Torsten Lieberknecht tief. Einen Sündenbock für die Niederlage gegen Eintracht Frankfurt sieht er aber nicht. Stattdessen richtet er den Blick auf Eintracht Braunschweig, für den Coach ohnehin "die wahre Eintracht".

Insgesamt 15 Jahre - davon zehn als Cheftrainer - hat Torsten Lieberknecht in Braunschweig gearbeitet. Auch wenn sein Abschied mittlerweile mehr über fünfeinhalb Jahre zurückliegt, sind die Verbindungen noch vielfältig und Aufeinandertreffen mit seinem Ex-Verein immer etwas Besonderes. Gegen den Tabellenelften wollen die Lilien auch das Pokal-Aus gegen Frankfurt vergessen lassen und die Serie von derzeit 18 Liga-Spielen ohne Niederlage weiter ausbauen.

Das 2:4 bei der Eintracht hat Lieberknecht mit der Mannschaft intensiv aufgearbeitet und dabei auch den Finger in die Wunde gelegt. "Wir waren sehr enttäuscht, weil wir nahe dran waren, die Eintracht zu schlagen", sagte er am Freitag. „Wir haben Fehler begangen, die wir in der Form nicht kennen. Meine Pflicht als Trainer ist es, den Jungs aufzuzeigen, dass es total unnötig war, wie wir das Spiel verloren haben."

Kapitän Holland ist angeschlagen

Gegen Braunschweig ist der Einsatz von Mannschaftskapitän Fabian Holland fraglich. Der 32-Jährige habe im Pokal-Spiel verschiedene Prellungen erlitten, zudem seien die Adduktoren dicht, sagte Lieberknecht. Auch Frank Ronstadt sei angeschlagen, habe individuell trainiert, um stärker zu regenerieren. Allerdings zeigte sich der Coach vorsichtig optimistisch mit Blick auf einen Einsatz der beiden Außenbahnspieler.

Wohl keine Denkpause für Ronstadt

Eine Denkpause für Ronstadt, der speziell beim Ballverlust vor dem 2:2 der Eintracht eine extrem unglückliche Figur gemacht hatte, ist für den Coach nicht zwingend. Der Flügelspieler habe schon öfter seinen Wert für die Mannschaft gezeigt, sagte Lieberknecht und verwies auf dessen sehenswerte Treffer gegen St. Pauli oder in der Wintervorbereitung gegen den rumänischen Meister Cluji. Er habe den Fehler klar angesprochen, aber auch deutlich gemacht, dass nicht nur Ronstadt an dem Tor beteiligt gewesen sei. "Er war mit Sicherheit nicht derjenige, der uns auf die Verliererstraße gebracht hat. Deswegen halte ich meine schützende Hand über ihn."

Wenig Optionen auf der Außenbahn

Ohnehin sind die Optionen auf den Außenbahnen im Kader derzeit nicht so riesig, auch weil Matthias Bader (Unterleibsoperation) weiter ausfällt. Ebenfalls fehlen werden Patric Pfeiffer (Muskelbündelriss), Aaron Seydel (Sehnenanriss im Oberschenkel) und Klaus Gjasula (Adduktorenprobleme). Bader beginne gerade mit ersten leichten körperlichen Aktivitäten wie Radfahren, brauche aber noch Zeit, sagte der Trainer. Bei Gjasula, der seit Mitte September kein Pflichtspiel mehr für die Lilien bestritten hat, sehe er dagegen Licht am Ende des Tunnels.