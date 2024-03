Lieberknecht: "Haben uns das grundsätzlich anders vorgestellt"

Nach dem Heimdebakel gegen Augsburg war für den SV Darmstadt 98 in Leipzig Wiedergutmachung angesagt. Die Mannschaft präsentierte sich zwar stabiler. Doch von einem Restart zu sprechen, ginge zu weit.

Personell hatte Trainer Torsten Lieberknecht Konsequenzen aus dem bitteren 0:6 gegen Augsburg gezogen und sein Team auf sieben Positionen umgestellt. Doch wie schon gegen Augsburg und davor gegen Bremen brachte sich seine Mannschaft früh durch eigene Fehler und Missgeschicke ins Hintertreffen.

Gegen Leipzig war es der neu ins Team gerückte Abwehrspieler Thomas Isherwood, der eine scharfe Flanke mit dem Oberkörper nach drei Minuten ins eigene Tor bugsierte. Lieberknecht gab dem Schweden zu Recht keine Schuld für das Eigentor.

Umstellungen mit begrenztem Effekt

Ausgezahlt haben sich die vielen Umstellungen jedoch trotzdem nur begrenzt. So beendete der Coach beispielsweise das Experiment mit dem Mittelfeldspieler Bartol Franjic als Linksverteidiger bereits zur Pause und brachte in Emir Karic einen etatmäßigen Außenbahnspieler für diese Seite.

Im Angriff gab der 19 Jahre alte Fabio Torsiello sein Startelfdebüt, fand aber kaum Bindung und blieb ebenfalls nach der Halbzeitpause in der Kabine. Und auch der erstmals seit Mitte Januar wieder von Anpfiff an aufgebotene Mittelfeldroutinier Tobias Kempe konnte nur sehr begrenzt Akzente setzen.

Schuhen und Abschlussschwäche verhindern Schlimmeres

Insgesamt hielten die Lilien beim Champions-League-Teilnehmer zwar tapfer dagegen, doch unter dem Strich reichte die Qualität nicht, um überlegene Leipziger ernsthaft in Gefahr zu bringen. Und am Ende hatte es das Team auch Keeper Marcel Schuhen und der Abschlussschwäche des Gegners zu verdanken, dass das Ergebnis nicht ähnliche Dimension annahm, wie vor Wochenfrist gegen Augsburg.

"Wir bleiben dran, wir arbeiten weiter dran. Aber wir haben uns das alles grundsätzlich anders vorgestellt", sagte Lieberknecht zur aktuellen Situation beim Schlusslicht. Es sei gegen Leipzig vor allem darum gegangen, Sicherheit zu bekommen. Inwieweit das gelungen ist, wird sich auch im anstehenden Heimspiel gegen den FC Bayern München zeigen.

Restprogramm gegen direkte Konkurrenten

"Wir wissen allerdings auch, was danach noch kommt", sagte der Lilien-Coach in Anspielung auf das Restprogramm. Da geht es unter anderem gegen die drei aktuell direkt vor Darmstadt platzierten Teams aus Mainz, Köln und Bochum, wobei letztere bereits zwölf Punkte entfernt sind. Theoretisch hat Darmstadt also weiter Chancen, zumindest die Relegation zu erreichen. Realistisch schwindet die Hoffnung nach dem nunmehr 18. Spiel ohne Sieg immer mehr.

Sportchef-Position weiter vakant

So langsam muss man am Böllenfalltor also die Planungen darauf einstellen, in der kommenden Jahr eine schlagkräftige Zweitliga-Mannschaft aufzubauen. Dazu wird besonders ein neuer Sportlicher Leiter als Nachfolger für den in der Winterpause ausgeschiedenen Carsten Wehlmann gefordert sein. Während Wehlmann am Montag bei Holstein Kiel eine neue Aufgabe antreten wird, ist der Posten in Darmstadt weiter vakant.