Lieberknecht: "Haben Aufsteiger teilweise vor uns hergetrieben"

Der Traum von der Bundesliga ist in Darmstadt ausgeträumt. Entsprechend gedrückt war die Stimmung nach dem Spiel gegen Paderborn, doch Trainer Torsten Lieberknecht verspürte dennoch großen Stolz.

Bereits vor dem Spiel gegen den SCP war klar, dass die Lilien den Aufstieg nicht aus eigener Kraft hätten schaffen können. Davon ließen sich die Darmstädter aber nicht beirren und fuhren einen am Ende klaren 3:0-Sieg ein. Einen Sieg, der Lieberknecht einiges bedeutete. Denn es war "ein gutes Zeichen", wie der 48-Jährige bei "Sky" mit Blick auf das vorangegangene 1:2 in Düsseldorf anmerkte, als "wir unseren kleinen Vorteil aus der Hand gegeben haben".

Nun aber habe sein Team eine klasse Antwort gegeben. "Wir haben es sehr eindrucksvoll gemacht, haben alles gezeigt, was uns in dieser Saison ausgezeichnet hat: tolle Tore geschossen und leidenschaftlich Fußball gespielt. Mir war wichtig, dass wir uns sportlich gut präsentieren - das haben wir klasse gemacht", lobte der Trainer seine Elf über den grünen Klee und zeigte sich optimistisch für die Zukunft: "Die Mannschaft hat gezeigt, dass eine ordentliche Basis da ist, für all das, was demnächst kommen wird."

Die Mannschaften, die aufgestiegen sind, die haben wir teilweise vor uns hergetrieben. Torsten Lieberknecht

Die Bundesliga wird demnächst nicht kommen, auch 2022/23 werden die Lilien zweitklassig spielen. "Leider ist es so, dass der Traum von der ersten Liga nicht in Erfüllung gegangen ist", sagte Lieberknecht und gab schon mal die Marschroute für die kommende Saison vor. Das Ziel sei dabei, den eigenen Fans eine "Mannschaft zu präsentieren, die Spaß macht" und bei der "leidenschaftlicher und guter Fußball an vorderster Stelle steht". Dass dies den Lilien auch in diesem Jahr gelungen ist, zeigte sich spätestens nach Abpfiff, als die Fans ihre Mannschaft frenetisch feierten - und das unmittelbar nach dem zerplatzten Aufstiegstraum.

Der Coach machte auch kein Geheimnis daraus, dass er ob des verpassten Aufstiegs "auch niedergeschlagen" sei, zumal seine Elf nicht wirklich schlechter war. "Die Mannschaften, die aufgestiegen sind, die haben wir teilweise vor uns hergetrieben. Wir haben gegen jeden gepunktet, haben Bremen hier zu Hause vorgeführt", ließ Lieberknecht die abgelaufene Spielzeit vor seinem inneren Auge Revue passieren und beklagte sich über Rückschläge, die seine Spieler immer wieder hätten einstecken müssen.

Von Rückschlägen nicht unterkriegen lassen

Rückschläge wie die Rote Karte gegen Klaus Gjasula beim 0:1 in Bremen oder auch die zwei Auftaktniederlagen (0:2 gegen Regensburg, 0:3 beim KSC), als man coronabedingt nur mit einer Rumpf-Elf antreten konnte. "Ich bleibe dabei: Wir haben zwei Spiele weniger als alle anderen Mannschaften, weil wir in den ersten zwei Spielen null konkurrenzfähig waren", meinte Lieberknecht. "Aber wir haben uns nicht unterkriegen lassen".

Dennoch zeigte sich Lieberknecht mit der Saison zufrieden. "Je mehr man die Saison Revue passieren lässt, desto mehr überwiegt der Stolz, dass wir echt was Geiles präsentiert haben. Heute überwiegen der Stolz und die Hochachtung vor meiner Truppe, da muss ich den Hut ziehen."