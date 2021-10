Lieberknecht: Große Auswahl bei der Suche nach Goller-Ersatz

Noch vor wenigen Wochen war das Personal beim SV Darmstadt 98 wegen Corona und Verletzungen knapp. Mittlerweile hat sich die Lage soweit entspannt, dass bei Ausfällen gleich mehrere Optionen für einen Ersatz gibt, wie der Fall Benjamin Goller zeigt.

Bislang kam Goller in jedem Saisonspiel des SV Darmstadt 98 zum Einsatz. Doch die Partie gegen Holstein Kiel wird der 22 Jahre alte Flügelspieler verpassen. Er liegt mit einer Angina flach, wie Trainer Torsten Lieberknecht am Freitag sagte.

Bei der Suche nach einem geeigneten Ersatz für den Leihspieler von Werder Bremen ist die Auswahl groß: Erich Berko, Braydon Manu, Frank Ronstadt sind die ersten Kandidaten. Auch Emir Karic, eigentlich gelernter Linksverteidiger, könnte Goller ersetzen. Der Österreicher kam im Spiel gegen Sandhausen auf dem rechten Flügel zum Einsatz und erzielte dabei sogar ein Tor.

Erstmals gegen eine Dreierkette?

Kiel mit dem neuen Trainer Marcel Rapp könnte der erste Gegner des SV Darmstadt 98 in dieser Saison sein, der in der Defensive wie in der Offensive konsequent mit einer Dreierkette auftritt. Gegner Rostock spielte bei der 1:2-Niederlage im September zumindest im Aufbau mit Dreierkette, was den Lilien überhaupt nicht schmeckte. Auch die mögliche Dreierformation bezieht Lieberknecht bei der Wahl des Ersatzes für Goller in seine Überlegungen ein.

Nicht umstellen muss der Coach in der Innenverteidigung. Lasse Sobiech mache zwar nach seinen muskulären Problemen Fortschritte, werde aber weiter fehlen. Doch in den vergangenen Spielen hatten Patric Pfeiffer und Thomas Isherwood ihre Sache in der Defensivzentrale ohnehin gut gemacht.

Zeit für Rekonvaleszent Skarke

Tim Skarke absolviert nach seiner Adduktorenoperation seit Mittwoch Teile seiner Reha wieder auf dem Platz. Lieberknecht will dem Flügelspieler jedoch keinen Druck machen. "Wenn wir ihm die Zeit geben bis Winter, hilft ihm das ungemein", sagte der Coach. "Bei allem, was früher kommt wie bei Marvin (Mehlem), schreien wir Hurra."

Bei Mehlem war Lieberknecht nach dessen Knieoperation zunächst auch von einer Rückkehr zum Winter ausgegangen. Nun befindet sich der Mittelfeldspieler bereits seit der Länderspielpause wieder im Training und nähert sich nach Aussage seines Trainers einer Nominierung für den Kader. Weiter fehlen den Lilien außerdem Mittelfeldspieler Klaus Gjasula (nach wie vor mit Corona-Infektion in Quarantäne) und Angreifer Ensar Arslan (Fußverletzung).

Lieberknecht guckt nicht auf die Tabelle

Nach zuletzt zwei Siegen hintereinander haben sich die Lilien auf Rang sechs geschoben. Für Lieberknecht spielt die Tabelle jedoch keine Rolle. Innerhalb von zwei Spieltagen gebe es da manchmal große Sprünge, bei denen man sich dann frage: "Was ist denn jetzt los?". Auf die Frage, ob er wisse, wo Darmstadt den im Moment stehe, antwortete er: "So genau weiß ich es auch nicht." Und fügte dann schmunzelnd an: "Einstellig. Das weiß ich."