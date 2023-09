Lieberknecht: "Gegner im Elf gegen Elf komplett im Griff gehabt"

1:01Der SV Darmstadt war bis zur Roten Karte in der 49. Minute auf Kurs Richtung erster Saisonsieg. Torsten Lieberknecht will trotz der verspielten 3:0-Führung gegen Gladbach (3:3 am Ende) die Positivität aus Halbzeit eins mitnehmen für die kommende Bundesliga-Zeit.