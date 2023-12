Lieberknecht gefordert: "Ich bin für weitermachen"

Nach acht Spiele hintereinander ohne Sieg steht Aufsteiger SV Darmstadt 98 am Tabellenende. Gegen den zuletzt kriselnden VfL Wolfsburg schafften es Lilien trotz gut einer Stunde in Überzahl nicht, etwas Zählbares zu verbuchen. Im entscheidenden Moment zeigen die Gegner ihre Qualität - und Darmstadt eben nicht.

Gegen Mitaufsteiger Heidenheim waren es beim 2:3 in der Vorwoche die Standards gewesen, die dem SV Darmstadt 98 das Genick brachen. Beim 0:1 im Heimspiel gegen Wolfsburg ließ die Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht in dieser Hinsicht zwar nichts anbrennen. Dafür entwickelte sie über weite Strecken kaum Durchschlagskraft vor dem gegnerischen Tor. Die erste Chance hatten die Lilien in der 58. Minute. Da waren sie nach der Roten Karten für Wolfsburgs Maxence Lacroix schon eine halbe Stunde in Überzahl gewesen. Kurz darauf erzielten die Gäste dann das Tor des Tages.

"Ein Tor kann man immer fressen, aber wir hätten auch mindestens zwei erzielen müssen", räumte Flügelspieler Emir Karic nach der Partie enttäuscht ein. "Das müssen wir uns ankreiden lassen." Tatsächlich machten die Lilien in der Schlussphase nochmals Druck, hatten ein paar gute Gelegenheiten. Aber der Ball wollte einfach nicht ins Tor.

Ausfälle können nicht kompensiert werden

Dass die Mannschaft ohne Schlüsselspieler wie Marvin Mehlem, Fabian Holland, Christoph Zimmermann oder auch Fabian Nürnberger antreten musste, wollten die Spieler danach zumindest nicht direkt als Entschuldigung anführen. Doch Tatsache ist: Während die Lilien in der vergangenen Zweitliga-Saison ebenfalls viele Ausfälle hatten und diese gut kompensieren konnten, reicht die Qualität des Kaders in der Bundesliga dafür bislang nicht aus.

Beim Wolfsburger Tor sei zudem die Qualität des Gegners deutlich geworden, sagte Keeper Marcel Schuhen. Diese Qualität habe man selbst diese Saison auch schon das ein oder andere Mal gezeigt, vor allem Mittelfeldmann Mehlem. Der fällt allerdings mit einem Wadenbeinbruch noch Wochen aus. Am Ende sind es eben genau die Szenen, in denen die Gegner ihr Potenzial abrufen - und bei den Lilien fehlt regelmäßig das entscheidende Quäntchen.

Die Offensive macht aktuell die größten Sorgen

Besonders besorgniserregend ist derzeit die Situation in der Offensive, wo ein kopfballstarker und torgefährlicher Spieler schmerzlich vermisst wird. Der dafür eingeplante Sommerneuzugang Fraser Hornby war die meiste Zeit verletzt, wurde am Freitag am Sprunggelenk operiert und wird monatelang fehlen. Oscar Vilhelmsson und Aaron Seydel fielen gegen Wolfsburg kurzfristig mit muskulären Problemen aus. Einzig der von Union Berlin ausgeliehene Tim Skarke, eigentlich ein Flügelspieler, trifft regelmäßig, blieb gegen Wolfsburg aber auch blass und ist kein Mann für Kopfbälle.

Der mit hohen Erwartungen im vergangenen Winter verpflichtete Filip Stojilkovic hat sich nicht als Option erwiesen, ist ebenfalls kein Mann für hohe Bälle. Und auch Stuttgart-Leihgabe Luca Pfeiffer ist trotz seiner Größe kein Mann für die vorderste Front, hatte gegen Wolfsburg zudem erneut Pech, dass Keeper Koen Casteels mit einer überragenden Parade Pfeiffers erstes Bundesliga-Tor verhinderte. Wenn der Verein sich im Winter tatsächlich gezielt mit einem Unterschiedsspieler verstärken will, dann ist der Sturm die größte Baustelle.

Losgelöst davon darf die Mannschaft trotz der vielen Negativ-Erlebnisse nicht den Glauben an sich verlieren. Da sieht sich auch Trainer Lieberknecht besonders gefordert, der die Mannschaft im Kreis nach dem Schlusspfiff einschwor: "Nun geht es darum, weiterzumachen oder aufzuhören. Ich bin für weitermachen", sagte er. Schon am Dienstag in Hoffenheim wird sich beim letzten Spiel des Kalenderjahres zeigen, für was seine Mannschaft ist.