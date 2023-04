Lieberknecht freut sich über Luxusprobleme

Tobias Kempe, Patric Pfeiffer, Mathias Honsak und Yassin Ben Balla sind nach ihren mehrwöchigen Verletzungspausen wieder ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Ob sie für das anstehende Heimspiel gegen den SC Paderborn am Ostersonntag schon eine Option für die Mannschaft sind, ist aber noch offen.

Natürlich wolle jeder Spieler so schnell wie möglich wieder dabei sein. "Aber die Jungs sind alt genug, um mir eine faire Rückmeldung zu geben, wie sie ihren Zustand einschätzen", sagte Trainer Torsten Lieberknecht am Freitag. Gemeinsam werde man dann entscheiden, ob es für Sonntag reicht.

Der Coach zollte seinem Team ein großes Lob, wie es in den vergangenen Monaten mit den vielen Verletzungen umgegangen sei. "Es war nicht alltäglich, wie die Mannschaft die Ausfälle ohne zu jammern kompensiert hat", sagte er. Dass die meisten von ihnen nun wieder zurückkehren, werde für die anstehenden Aufgaben massiv helfen.

Gjasula erster Anwärter auf die Holland-Position

Sicher fehlen werden gegen Paderborn nur noch Frank Ronstadt (Adduktorensehnenriss) und Fabian Holland (Gelbsperre). Während die Ronstadt-Position auf der rechten Außenbahn ohnehin etatmäßig von Matthias Bader bekleidet wird, muss Lieberknecht im defensiven Mittelfeld zumindest personell umbauen. Der Lilien-Coach sprach in diesem Zusammenhang von einem Luxusproblem, weil er mehrere Optionen habe.

Ohne Systemveränderung könnte Klaus Gjasula die Holland-Position übernehmen. Für den albanischen Nationalspieler wäre ein Einsatz gleich in doppelter Hinsicht besonders: Zum einen spielte er von 2018 bis 2020 selbst für Paderborn und stieg in dieser Zeit mit dem Verein in die Bundesliga auf. Zum anderen wäre es für den 33-Jährigen der erste Startelfeinsatz nach seinem im September erlittenen doppelten Muskelbündelriss.

Warnung vor der Offensivstärke Paderborns

Dass Lieberknecht eine offensivere Formation mit zwei schnellen Flügelstürmern und Phillip Tietz in der Mitte wie gegen Kaiserslautern wählt, ist zwar nicht ausgeschlossen, angesichts der Offensivstärke des Gegners aber eher unwahrscheinlich. Paderborn sei das Team in der Liga mit den meisten Großchancen und auch deswegen "eine extrem anspruchsvolle Aufgabe". Im Hinspiel sei es sehr mühsam gewesen, Zugriff zu finden. Damals gewannen die Lilien nach frühem Rückstand noch 2:1.