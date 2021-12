Lieberknecht: "Freitagabend - das ist unser Ding"

Voll oder halbvoll - das ist die Frage vor der Partie des SV Darmstadt 98 gegen Fortuna Düsseldorf. Trainer Torsten Lieberknecht ging am Donnerstagmittag noch davon aus, dass das Spiel nach Zusage der örtlichen Behörden vor vollen Rängen stattfinden darf. Wenig später war das nicht mehr sicher.

Aktuell sind für das Böllenfalltor wegen des Neubaus der Haupttribüne nur 13.000 Zuschauer zugelassen. Das örtliche Gesundheitsamt hatte einer Austragung der Partie am Freitagabend (18.30, LIVE! bei kicker) mit dieser Zuschauerzahl unter 2G-Regeln und mit Mundschutzpflicht während der gesamten Spieldauer zugestimmt. Das war auch der Sachstand von Lieberknecht, als er sich am Mittag den Medien stellte.

Volles Haus oder Teilbesetzung?

Doch wenig später wurden die Beschlüsse der Bund-Länder-Runde zur Bekämpfung der Corona-Pandemie bekannt. Die sehen unter anderem vor, dass Fußballvereine nur noch 50 Prozent der Stadionkapazität auslasten dürfen. Damit wären in Darmstadt nur noch 6.500 Zuschauer möglich. Konkret bestätigen konnte das zunächst aber niemand. Lieberknecht hatte darauf verwiesen, dass die Partie nochmals die Möglichkeit biete zu zeigen, wie "extrem vorbildlich" sich das Publikum am Böllenfalltor verhalte. Mit Blick auf die Zeit danach, in der die Zuschauerzahlen stark eingeschränkt und auch Geisterspiele wieder zu erwarten sind, sagte er: "Ich bin jetzt schon traurig."

Lieberknecht bricht Lanze für Preußer

Doch zunächst freue er sich auf Fortuna Düsseldorf. Bei dem Traditionsverein sei alles auf erste Liga getrimmt. Die hohe Qualität des Kaders spiegele sich allerdings noch nicht im Tabellenstand - aktuell Rang 13 - wieder.

Viel Lob hatte Lieberknecht für Christian Preußer. Das sei ein "richtig guter Trainer", der das Team mit Sicherheit "richtig ins Laufen bringen" werde - aber hoffentlich erst nach dem Spiel gegen Darmstadt. Er fände es gut, wenn Düsseldorf trotz der schwierigen Lagen möglichst lange an seinem jungen Trainer festhalte. Beispiele wie Nürnberg oder St. Pauli hätten in der jüngeren Vergangenheit gezeigt, dass sich das auszahle, sagte der Lilien-Coach.

Nur Schnellhardt fehlt noch

Bis auf Fabian Schnellhardt (Muskelbündelriss in der Wade) stehen Lieberknecht für die Partie alle Spieler zur Verfügung. Klaus Gjasula hat seine Erkältung überwunden. Mathias Honsak, der gegen Aue verletzt vom Platz musste, konnte ebenfalls wieder trainieren. Bei der Nominierung des Kaders am Freitagmorgen werde es deswegen wieder Härtefälle geben.

"Wir müssen brennen"

Grundsätzlich gehe er optimistisch in die Partie, weil seine Mannschaft in den vergangenen Spielen gezeigt habe, dass sie auf alles eine Antwort habe. Für einen Gegner sei es deswegen sehr schwer, sich auf Darmstadt einzustellen. "Wichtig ist, dass wir morgen unseren Job machen", sagte er. "Wir müssen brennen auf dem Platz." Es gehe nun darum, gegen Düsseldorf zu zeigen: "Freitagabend - das ist unser Ding."