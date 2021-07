Lieberknecht fordert Mentalität und Leidenschaft

In den vier Testspielen der Vorbereitung gab es für den SV Darmstadt 98 drei Siege gegen Gegner aus schwächeren Ligen sowie ein Unentschieden bei Bundesligist VfB Stuttgart. Trotzdem sieht Trainer Torsten Lieberknecht seine Mannschaft noch nicht so weit, wie er sie gerne hätte.

Noch nicht ganz zufrieden: Darmstadts Trainer Torsten Lieberknecht. DeFodi Images via Getty Images

Wenn Torsten Lieberknecht spricht, ist die Begeisterung für seine neue Aufgabe beim SV Darmstadt 98 greifbar. "Der Klub, die Stadt, die Menschen - das Gesamtgefühl ist für mich entscheidend. Da habe ich auch eine romantische Ader. Ich fühle eine totale Begeisterung für den Job", sagt der Trainer, der im Juni die Nachfolge des zu Werder Bremen abgewanderten Markus Anfang übernahm, im kicker-Interview.

Dieser Begeisterung tat es auch keinen Abbruch, dass die Vorbereitung holprig begann - mit vielen Verletzten, ohne wichtige Neuzugänge und mit einem verschobenen Trainingslager. "Unwägbarkeiten gehören zum Geschäft. Aber ich mag die Herausforderung, dann das Beste daraus zu machen", sagt Lieberknecht.

Personalsituation entspannt sich

Mittlerweile sind einige der Verletzten zurückgekehrt, zuletzt gab Neuzugang Frank Ronstadt als Rechtsverteidiger sein Debüt im Lilien-Trikot. Neuzugänge wie Lasse Sobiech oder Luca Pfeiffer sammeln Fitness- und Wettkampfpunkte, Angreifer Pfeiffer gelangen im letzten Test gegen den 1. FC Köln II zudem seine ersten beiden Tore für Darmstadt.

Trotzdem sieht Lieberknecht seine Mannschaft noch nicht ganz auf dem gewünschten Leistungsstand. Es werde auch in den ersten Saisonspielen noch ein wenig fehlen. Deswegen fordert er von seinen Spielern die gleiche Begeisterung wie bei sich selbst. "Da müssen wir ganz besonders mit hoher Mentalität und Leidenschaft spielen, um diese Dinge zu kompensieren", sagt er. Aber er habe im Training und bei den Testspielen viel Gemeinsamkeit und Teamgeist gespürt, was ihm sehr wichtig sei.

Alle Phasen eines Spiels abdecken

Mentalität und Leidenschaft waren entscheidend für den historischen Durchmarsch des Vereins in die Bundesliga. Das kommt in Darmstadt gut an. Doch Lieberknecht hat auch klare Spielideen. "Ich möchte auf dem Bestehenden aufbauen, aber meine eigenen Vorstellungen und Ideen mit einbringen, um eine größere Flexibilität und Variabilität zu erreichen", sagt er.

Weniger ausrechenbar soll die Mannschaft werden, noch zielgerichteter vor das gegnerische Tor kommen und zugleich "alle Phasen eines Fußballspiels abdecken können: das Verteidigen, das Offensivspiel, defensives und offensives Umschaltspiel sowie Standards".

"Ein Privileg, den Weg zum SV Darmstadt zu finden"

Mittelfeldspieler Dennis Dressel vom TSV 1860 München hat Lieberknecht trotz guter Gespräche als Neuzugang zumindest vorerst abgeschrieben. Auf Sicht werde der 22-Jährige nach Einschätzung des Lilien-Coaches in der Bundesliga zu finden sein. "Es wäre schön gewesen, wenn man einen Wechsel hätte realisieren können. Aber da gehören immer mehrere Parteien dazu."

Ein Klub müsse bei schwierigen Verhandlungen grundsätzlich auch mal sagen, dass ihm das zu lange dauere und die Tür dann schließen. Denn: "Es sollte schon ein Privileg sein, den Weg zum SV Darmstadt 98 zu finden, einem ambitionierten Zweitliga-Klub."