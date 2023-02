Lieberknecht erwartet Hexenkessel: Das Stadion wird beben

Als Spitzenreiter empfängt der SV Darmstadt 98 den Tabellenzweiten Hamburger SV. Wegen der vielen Verletzten im Kader baut Trainer Torsten Lieberknecht ganz besonders auf die Unterstützung der Fans.

Ohne die verletzten Tobias Kempe, Jannik Müller, Patric Pfeiffer, Klaus Gjasula, Braydon Manu und Aaron Seydel muss der SV Darmstadt 98 das Spitzenspiel gegen den Hamburger SV bestreiten. Immerhin besteht aber Hoffnung, dass Außenverteidiger Matthias Bader nach seiner im Spiel gegen Regensburg vor knapp einem Monat erlittenen Unterleibsverletzung wieder in den Kader zurückkehren könnte, wie Trainer Torsten Lieberknecht am Freitag erklärte.

Die lange Verletztenliste trübt etwas die Vorfreude auf die Partie gegen den Tabellenzweiten am Samstagabend (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker), auch wenn Lieberknecht betonte, dass alle fitten Spieler gut vorbereitet seien. Es sei Teil der Lilien-Geschichte in der aktuellen Saison, dass man Ausfälle immer wieder kompensiere. Gegen den HSV setzt der Coach besonders auf die Fans am Böllenfalltor. "Wir werden hier angetrieben werden von einem Hexenkessel", sagte er. "Ich bin davon überzeugt, dass das Stadion beben und uns eine wahnsinnige Unterstützung geben wird - wahrscheinlich so, wie man es noch nie erlebt hat hier am Bölle."

Keine Erklärung für die Muskelverletzungen

Eine Erklärung für die gehäuften Muskelverletzungen (Pfeiffer, Manu, Müller) zuletzt hat Lieberknecht nicht. Man analysiere die Situation sehr genau. Diese sei allerdings sehr komplex, so dass man die tatsächlichen Gründe kaum herausfinden könne. Bei allen Verletzten habe er zuvor grünes Licht von Spielern, Physiotherapeuten und medizinischer Abteilung für einen Einsatz erhalten.

Pfeiffer habe mit seinem Zehenbruch ein Vorverletzung gehabt, die möglicherweise die Statik in seinem Bewegungsapparat gestört habe. Müller habe in der Zeit vor dem Rostock-Spiel leichte Probleme gehabt, jedoch am Spieltag selbst gesagt, dass er sich topfit fühle. In der aktuellen Phase komme einfach auch viel Pech dazu, sagte der Lilien-Coach.

Gjasula-Rückkehr bis Ende März

Bei Gjasula, der seit seinem doppelten Muskelbündelriss bei der albanischen Nationalmannschaft im September kein Pflichtspiel mehr bestritten hat, kämen immer wieder kleinere Probleme hinzu. In der laufenden Woche habe er beispielsweise gleich in der ersten Einheit einen Schlag auf den Fuß bekommen und das Training abbrechen müssen. Um erneute Rückschläge zu vermeiden sei man bei dem 33-jährigen Defensivallrounder besonders vorsichtig. Er glaube aber, dass Gjasula spätestens zur Länderspielpause Ende März wieder voll da sei.