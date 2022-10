Lieberknecht erklärt Pfeiffer-Kniff und scherzt mit Daschner

Nach dem 1:1 auf St. Pauli erklärt Darmstadts Trainer Torsten Lieberknecht seinen überraschenden taktischen Schachzug und scherzt mit dem Torschützen des Gegners.

Beinahe erwischte der Tabellenführer aus Hessen den FC St. Pauli in der Anfangsphase auf dem falschen Fuß. Beim 1:1 am Millerntor hatte Lilien-Trainer Torsten Lieberknecht seinen Abwehrhünen Patric Pfeiffer für die ersten Minuten überraschend im Sturmzentrum aufgeboten. Die Idee habe er "schon länger" gehabt, wie er nach dem Abpfiff gegenüber den "Sky"-Mikrofonen betonte.

Tatsächlich versuchten es die Gäste in den ersten Minuten immer wieder mit Flanken auf den 1,96-Mann. "Da haben wir eine Schwäche gesehen bei St. Pauli", erklärte Lieberknecht, warum er den Schachzug ausgerechnet in Hamburg zum ersten Mal auspackte. Zudem bringe Pfeiffer "die nötige Masse" mit. Immer wieder rückt der Innenverteidiger bei Standards oder in Schlussphasen mit auf, nun habe man ihn "kontrolliert" etwas länger vorgezogen. "Uns war aber auch klar, dass wir Paddy dann wieder zurückziehen. Es sollte einfach ein Überraschungsmoment sein", so Lieberknecht.

Wir haben uns nach dem 1:1 mit dem Wissen, wie wir hantieren müssen, komplett gewehrt. Torsten Lieberknecht

Erfolgreich war der taktische Kniff der Darmstädter zwar nicht, doch dafür bewies Lieberknecht an anderer Stelle ein gutes Händchen. Seine einzige personelle Veränderung im Vergleich zum 1:1 in Kiel beförderte Frank Ronstadt anstelle von Emir Karic in der Startelf - und der gebürtige Hamburger, der in der Jugend einst noch für die Kiez-Kicker aktiv war, fügte sich hervorragend mit einem Traumtor ein (60.).

"Es ist super, dass er so einen Abschluss gefunden hat. Das freut mich für ihn", sagte Lieberknecht, der die Hereinnahme schon vor dem Anpfiff damit begründete, Tempo und Dribblingstärke auf der linken Seite kreieren zu wollen. Und tatsächlich waren genau diese beiden Komponenten Ronstadts Schuss auch vorausgegangen. Dass der 25-Jährige aktuell mehr Spielanteile habe als in der letzten Saison, sei laut Lieberknecht kein Zufall: "Er belohnt sich."

Lieberknecht geht mit Remis konform und scherzt mit Daschner

Auch wenn der Trainer der Lilien sicher gerne mehr als nur einen Punkt aus Hamburg mitgenommen hätte, kann der 49-Jährige mit dem Unentschieden und der Leistung seiner Elf gut leben: "Wir haben uns nach dem 1:1 mit dem Wissen, wie wir hantieren müssen, komplett gewehrt. Es war ein offener Schlagabtausch."

Insbesondere der FC St. Pauli war dem Siegtreffer in der Schlussphase näher. Lukas Daschner scheiterte per Kopf am Pfosten (85.), nachdem er den Gastgebern zuvor schon den Ausgleich beschert hatte (69.). Für Lieberknecht ist der FCSP-Stürmer ein alter Bekannter. "Den habe ich in Duisburg zum Profi gemacht", erinnerte Darmstadts Coach und scherzte mit dem Torschützen: "Jetzt trifft er schon das zweite Mal gegen uns. Es freut mich ja für ihn, aber er hätte heute nicht unbedingt treffen müssen."