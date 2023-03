Lieberknecht erkennt Fehler-Muster

Nach der Niederlage in Heidenheim will der SV Darmstadt 98 in Bielefeld die Scharte auswetzen. Vor dem Hintergrund des Trainerwechsels beim Gegner sei es umso wichtiger, dass seine Mannschaft bei sich selbst bleibe, sagte Lilien-Coach Torsten Lieberknecht.

Darmstadts Coach Torsten Lieberknecht will weiter aufs Gaspedal drücken. IMAGO/Jan Huebner