Torsten Lieberknecht ist gebürtiger Pfälzer. Beim 1. FC Kaiserslautern wurde er Profi. Am Sonntag (13.30 Uhr !LIVE bei kicker) kehrt er als Trainer des SV Darmstadt 98 dorthin zurück - und strebt natürlich einen Sieg an alter Wirkungsstätte an.

Wenn Torsten Lieberknecht über den 1. FC Kaiserslautern spricht, wird schnell klar, wie eng der Trainer des SV Darmstadt 98 dem nächsten Gegner verbunden ist. "Da ist eine große Sympathie für den FCK", sagt er.

Getragen wird der derzeitige Zweitliga-Sechste vom Schwung nach dem Aufstieg, mit dem der Traditionsverein eine vier Jahre lange Durststrecke in der 3. Liga beendet hat. "Da ist eine unglaubliche Euphorie ausgebrochen", sagt Lieberknecht. "Die Pfalz braucht den FCK. Das merkt man einfach."

"Der Freund kommt als Gegner"

Respekt zeigt Lieberknecht vor dem, was der heutige FCK-Coach Dirk Schuster in Darmstadt geleistet hat. Mit dem Durchmarsch von der 3. Liga bis in die Bundesliga und dem anschließenden Klassenerhalt hätten Schuster und sein Trainerteam den Grundstein dafür gelegt, dass der SV Darmstadt 98 in eine neue Infrastruktur wie das Funktionsgebäude oder den Stadionumbau investieren konnte. "Das ist sein Erbe", sagt Lieberknecht. "Deswegen wird er immer mit der Geschichte des SV Darmstadt 98 verbunden sein."

Aber jetzt werde Schuster seinem Job als Trainer des FCK nachgehen - so wie er das als Trainer der 98er mache. Und natürlich strebe er einen Sieg am Betzenberg an - nicht zuletzt wegen der mindestens 4.600 Lilien-Fans, die seine Mannschaft dort unterstützen werden. Zu dem Spiel habe er als Schlagzeile gelesen: "Der Gegner kommt als Freund!" Das hätte Lieberknecht lieber andersherum formuliert: "Der Freund kommt als Gegner!"

Nur Honsak und Vilhelmsson fehlen noch

Nachdem der Darmstadt-Coach in den vergangenen Wochen sein Team immer wieder umbauen musste, stehen ihm nun bis auf Oscar Vilhelmsson (Sprunggelenkprobleme) und Mathias Honsak (hat diese Woche nach seinem Ödem im Rücken erste Teile des Trainings absolviert) alle Spieler wieder zur Verfügung.

Kapitän Fabian Holland kehrt nach Gelb-Sperre zurück und wird voraussichtlich die linke Außenbahn einnehmen. Für ihn wird wohl Frank Ronstadt auf die Bank müssen, auch wenn der als Rechtsfuß auf der ungewohnten Position gute Leistungen gezeigt hatte. In Emir Karic, der nach seiner Blinddarm-Operation seit dieser Woche wieder mit der Mannschaft trainiert, hat Lieberknecht zudem eine weitere Option für die linke Außenbahn.