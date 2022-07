Lieberknecht: "Der Jahn wusste zwischenzeitlich nicht, wo er hinzulaufen hat"

Neue Saison, altes Resultat: Wie schon vor einem Jahr verlor der SV Darmstadt 98 zum Saisonauftakt mit 0:2 gegen Regensburg. Ein Resultat, das in den Augen von Trainer Torsten Lieberknecht nicht den Kräfteverhältnissen entsprach.

Verlor mit seiner Mannschaft am Samstag in Regensburg: SVD-Trainer Torsten Lieberknecht. imago images

17:14 Torschüsse und 51 Prozent gewonnene Zweikämpfe auf Regensburger Seite, 59 Prozent Ballbesitz und 5:3 Ecken auf Darmstädter Seite: Es waren umkämpfte und durchaus auch kurzweilige 90 Minuten, die an diesem Samstag im Jahnstadion zur Aufführung kamen. Am Ende setzten sich die Gastgeber durch und gewannen die Partie mit 2:0. Ein Ergebnis, das Torsten Lieberknecht nicht für gerechtfertigt hielt.

"Aus meiner Sicht hat nicht unbedingt die bessere Mannschaft gewonnen", sagte Darmstadts Trainer nach der Partie in einem "Sportschau"-Interview und sprach davon, dass seine Mannschaft die Regensburger trotz beinahe 60-minütiger Unterzahl "komplett beherrscht" habe.

Innenverteidiger Patric Pfeiffer hatte noch vor der Pause Gelb-Rot gesehen und seiner Mannschaft, die zu diesem Zeitpunkt bereits mit 0:1 zurücklag, durch den Platzverweis einen Bärendienst erwiesen. Der Platzverweis war allerdings eine sehr harte Entscheidung von Schiedsrichter Patrick Alt.

Lieberknecht sieht "viele gute Sachen"

"Nicht berechtigt" nannte es Lieberknecht und zollte seinem Team anschließend Respekt für die Leistung gegen elf Regensburger. "Ich habe viele gute Sachen gesehen", meinte Lieberknecht und sagte dann gar: "Der Jahn wusste zwischenzeitlich gar nicht mehr, wo er hinzulaufen hat."

Seine Mannschaft, fand Lieberknecht, habe sich "Chancen im Minutentakt" erspielt - was höchstens auf die Phase nach der Pause zutraf, in der Darmstadt zu einigen Abschlüssen kam (52., 56., 58.). Darmstadt mühte sich zwar, verfing sich aber immer wieder im Regensburger Abwehrverbund. Erst in der Schlussphase schnupperten die Lilien noch einmal am Anschlusstreffer (83. Gjasula) - am Ende aber stand dann doch eine verdiente Niederlage.