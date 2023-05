Lieberknecht: Der HSV "lügt sich in die Tasche"

Zwei Mal hat der SV Darmstadt 98 die Chance zum vorzeitigen Aufstieg zuletzt liegengelassen. Nun soll es im dritten Anlauf am Freitag im Heimspiel gegen den FC Magdeburg (Anpfiff 18.30 Uhr) klappen. Bei einem emotionalen Auftritt gab Trainer Torsten Lieberknecht den Aufstieg für seine Mannschaft erstmals in der laufenden Saison unumwunden als Ziel aus.

Torsten Lieberknecht stellte im Aufstiegsrennen einen ungewöhnlichen Vergleich an. IMAGO/Eibner

"Wir wollen das schon die ganze Zeit, aber wir haben das manchmal etwas anders ausgedrückt", stellte der Lilien-Coach am Mittwoch klar. Um das zu verdeutlichen, verglich er die aktuelle Situation mit der in einer Disko, wenn man seine Traumfrau sehe und sich zunächst nicht traue, sie anzusprechen, bis man sich schließlich ein Herz fasse. „Das habe ich den Jungs gesagt: Denkt einfach an die Freundin, die ihr damals angesprochen habt. Unsere Freundin ist jetzt der Aufstieg."

Seine Mannschaft habe sich nach der großartigen Saison den Aufstieg verdient, sagte der Lilien-Coach weiter. Zugleich befeuerte er das Fernduell mit dem Hamburger SV, der die Lilien als einzige Mannschaft noch von den direkten Aufstiegsplätzen verdrängen könnte. "Wir haben nur zu gewinnen - immer noch. Aber der Hamburger SV hat extrem viel zu verlieren. Das wissen sie auch, lügen sich halt in die Tasche. Wir machen das nicht. Wir sind bei uns."

Hiobsbotschaft bei Müller - Not auf der rechten Außenbahn

Allerdings plagen die Lilien große Personalsorgen. Abwehrspieler Jannik Müller hat sich in Hannover einen Muskelbündelriss im Adduktorenbereich zugezogen, wie sich erst zwei Tage später herausstellte. Er fehlt ebenso wie Matthias Bader und Braydon Manu (beide gelb-rot-gesperrt) sowie Frank Ronstadt (Adduktorensehnenriss) und Oscar Vilhelmsson, der nach einem Muskelfaserriss noch individuell trainiert.

In Müller, Bader, Manu und Ronstadt fallen damit alle etatmäßigen Spieler für die rechte Außenbahn aus. Wie das kompensiert werden soll, ließ Lieberknecht zunächst offen. Emir Karic - eigentlich ein Linksfuß - wäre eine Option, hat in der laufenden Saison schon rechts gespielt. Auch Marvin Mehlem, der zuletzt wegen einer Gelb-Sperre fehlte, könnte zumindest offensiv die rechte Außenbahn abdecken.