Lieberknecht: "Das Reservierte steht uns gar nicht so sehr"

Ein paar Tage hat es gedauert, bis man beim SV Darmstadt 98 die 0:5-Heimpleite gegen den Hamburger SV abgeschüttelt hatte. Am Sonntag wollen die Lilien die Scharte bei Hannover 96 (13.30 Uhr, !LIVE bei kicker) wieder auswetzen - möglicherweise mit neuem Personal.

Am Montag hatte man beim SV Darmstadt 98 die deftige 0:5-Niederlage gegen den Hamburger SV analysiert. Am Dienstag war frei. Doch als die Mannschaft am Mittwochmorgen wieder auf dem Trainingsplatz stand, war die Stimmung noch gedrückt.

"Es wäre gelogen, wenn wir sagen würden 'Wir haben das super analysiert' und die Jungs waren sofort wieder parat", sagte Trainer Torsten Lieberknecht am Freitag. Wenn man ein Spiel so hoch verliere, sei es menschlich, dass man danach erst einmal schlucke. Aber spätestens mit der Nachmittagseinheit am Mittwoch sei die Mannschaft dann wieder zurück in die Spur gekommen.

Wo Lieberknecht in der Findungsphase ist

Gegen den HSV habe man nicht das Gefühl vermitteln können, dass man sich weiter als Jäger verstehe. "Das Reservierte steht uns gar nicht so", sagte Lieberknecht. Trotzdem werde man gegen Hannover nicht blind anrennen. Vielmehr brauche man eine gute Balance zwischen Offensive und Defensive. Dass die Niedersachsen als Tabellen-14. derzeit im Abstiegskampf stecken, verwundert Lieberknecht angesichts der Qualität des Kaders dort, sei aber zugleich ein weiteres Indiz für die Stärke der Liga.

Gut möglich, dass der Lilien-Coach gegen Hannover im Kader umbauen wird angesichts der schwachen ersten Hälfte gegen den HSV. "Direkt nach dem Spiel bin ich davon ausgegangen, dass ich elf neue Spieler bringen werde", sagte Lieberknecht. "Mitte der Woche waren es weniger. Und jetzt bin ich immer noch in der Findungsphase."

Chance für die Reservisten

Natürlich mache er sich Gedanken, welchen Reiz er setzen könne - und da sei das Personal natürlich eine naheliegende Option. Die drei gegen den HSV zur Pause eingewechselten Clemens Riedel, Mathias Honsak und Aaron Seydel wären da erste Optionen. Alle machten es besser als ihre Vorgänger Thomas Isherwood, Marvin Mehlem und Luca Pfeiffer. Auch Braydon Manu oder Emir Karic könnten auf den Flügeln für Belebung sorgen. Grundsätzlich werde jeder Spieler noch wichtig für den Verein werden in dieser Saison - und sei es am letzten Spieltag, sagte Lieberknecht.

"Ovid hat Covid"

Fehlen wird dem SV Darmstadt 98 weiterhin Lasse Sobiech mit Sprunggelenkproblemen. Über einen konkreten Zeithorizont für die Rückkehr des Abwehrroutiniers wollte Lieberknecht keine Aussage machen. Allerdings habe Sobiech am Freitagvormittag einen helleren Gesichtsausdruck gehabt als zuletzt. Ebenfalls nicht dabei sein wird Co-Trainer Ovid Hajou. "Ovid hat Covid", sagte Lieberknecht schmunzelnd. "Das reimt sich sogar noch." Der 38 Jahre alte Hajou habe sich von Montag an in die Isolation begeben.