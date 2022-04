Lieberknecht: Aufstiegschance ist "ein Wahnsinn"

Nach dem Corona-Ausbruch beim SV Darmstadt 98 haben sich inzwischen alle Spieler freigetestet. Das bedeutet aber nicht, dass auch alle beim Spiel gegen Holstein Kiel am Samstag spielen können, wie Trainer Torsten Lieberknecht sagt.

Beim Training am Montag standen wegen zwölf Corona-Fällen im Mannschaftskreis gerade zwölf Profis auf dem Platz. Seit Donnerstag ist der Kader wieder komplett. Allerdings stelle sich die Situation bei den Genesenen mit Blick auf den Krankheitsverlauf und den Zeitpunkt der Rückkehr ins Training unterschiedlich dar, sagte Lieberknecht am Freitag. In Abstimmung mit der medizinischen Abteilung werde man nun sehen, bei wem es für einen Einsatz reiche und bei wem nicht.

Der Coach beschwört Symbiose von Team und Fans

Weil der Trainingsbetrieb in der Länderspielpause stark eingeschränkt war und noch nicht alle Spieler ihre komplette Leistungsfähigkeit wiedererlangt haben werden, setzt Lieberknecht besonders auf die Unterstützung der Fans am Böllenfalltor. Gegen Kiel ist der Heimbereich ausverkauft. "Wir haben hier eine wahnsinnige Gemeinschaft. Eine Symbiose zwischen Fans und Mannschaft, Mannschaft und Fans. Als Gemeinschaft wollen wir extrem viel erreichen und können das auch."

Es sei "ein Wahnsinn", dass man in Darmstadt zum aktuellen Zeitpunkt über eine Aufstiegschance sprechen dürfe. "Wir werden trotzdem noch als Randnotiz gesehen", sagte der Lilien-Coach. Nun dürfe man nicht in Euphorie verfallen, sondern müsse vielmehr nüchtern bleiben und gegen einen schweren Gegner wie Kiel drei Punkte holen. Dabei warnte Lieberknecht explizit vor der Kieler Offensive mit Benedikt Pichler und Fabian Reese. Besonders in Reese habe der Gast einen außergewöhnlichen Zweitliga-Spieler in seinen Reihen.

Fragezeichen hinter Gjasula-Ersatz

Sicher fehlen wird den Lilien Klaus Gjasula, der nach seiner Roten Karte im Spiel gegen Bremen für zwei Partien gesperrt wurde. Erste Option als Ersatz wäre Fabian Schnellhardt, der den Albaner beim 3:2 gegen den 1. FC Heidenheim erfolgreich vertreten hatte. Allerdings hatte Schnellhardt bereits die letzte Partie gegen Bremen krankheitsbedingt verpasst. "Es gibt Jungs mit unterschiedlichen körperlichen Voraussetzungen, denen Corona etwas mehr zugesetzt hatte", sagte Lieberknecht auf die Frage, ob Schnellhardt eine Option sei.

Auch Clemens Riedel habe gegen Rostock auf der Doppel-Sechs sehr ordentlich gespielt, sagte der Coach weiter. Der 18-Jährige kehrte allerdings erst am Donnerstag von der U-19-Nationalmannschaft zurück. Zudem steht der Nachwuchs der Lilien am Wochenende ebenfalls vor einem wichtigen Spiel, in dem Riedel gebraucht wird. Weitere Optionen für die Gjasula-Position sind Nemanja Celic, Fabian Holland oder auch Jannik Müller.